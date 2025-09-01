Capturan en Miami a odontólogo violador de niños en Colombia

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó la captura en Miami, Florida, EE.UU, de un odontólogo a quien se le confirmaron 15 ingresos a Colombia en los que contactaba a menores de edad a través de sus redes sociales para encuentros sexuales.

La investigación contra este individuo comenzó a raíz del caso de Stefan Andrés Correa, ciudadano estadounidense-ecuatoriano que fue sentenciado a cadena perpetua por una corte federal de Miami por los delitos de tentativa de tráfico sexual y abuso de menores en Medellín, indicó el jefe de la cartera de Defensa.

En Colombia no hay espacio para quienes atentan contra la niñez. Una investigación liderada por nuestra @PoliciaColombia y por la agencia estadounidense @HSI_HQ permitió que en Miami, Florida, fuera capturado un odontólogo, a quien se le comprobaron 15 ingresos a nuestro país en… pic.twitter.com/jTM6k0WFyh — Mindefensa (@mindefensa) August 31, 2025



Agregó que la captura fue el resultado de una investigación liderada por la Policia Nacional y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations, HSI, (Investigaciones de Seguridad Nacional), de los Estados Unidos.

«Con esta captura, reafirmamos nuestro compromiso con la protección de las niñas, niños y adolescentes e ir tras cualquier criminal que atente contra su vida o su integridad», subrayó el ministro de Defensa.