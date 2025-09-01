    • Judicial Nacional

    Capturan en Miami a odontólogo violador de niños en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó la captura en Miami, Florida, EE.UU, de un odontólogo a quien se le confirmaron 15 ingresos a Colombia en los que contactaba a menores de edad a través de sus redes sociales para encuentros sexuales.

    La investigación contra este individuo comenzó a raíz del caso de Stefan Andrés Correa, ciudadano estadounidense-ecuatoriano que fue sentenciado a cadena perpetua por una corte federal de Miami por los delitos de tentativa de tráfico sexual y abuso de menores en Medellín, indicó el jefe de la cartera de Defensa.


    Agregó que la captura fue el resultado de una investigación liderada por la Policia Nacional y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations, HSI, (Investigaciones de Seguridad Nacional), de los Estados Unidos.

    «Con esta captura, reafirmamos nuestro compromiso con la protección de las niñas, niños y adolescentes e ir tras cualquier criminal que atente contra su vida o su integridad», subrayó el ministro de Defensa.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte