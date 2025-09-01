Cargos a seis militares por presunta colaboración con la organización ilegal del extinto alias ‘Matamba’

–La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de cinco oficiales del Ejército y un soldado profesional actualmente en condición de retiro, quienes cumplían funciones en el departamento de Nariño, por aparentemente haber brindado colaboración a la organización ilegal comandada por Juan Larinson Castro Estupiñán, alias «Matamba», excabecilla del clan del golfo y uno de los criminales más buscados del país.

Los afectados con la medida son el teniente coronel (r) Harry Leonardo Gómez Tabares; el capitán (r) Octavio Javier Castro González; los sargentos viceprimeros (r) Oscar Ramón Faillace y Edward Andrés Díaz Narváez; el sargento segundo (r) Nelson Orlando Rolón Monroy, y el soldado profesional (r), Estivinson Córdoba Torres.

Los militares al parecer, estando activos entre 2019 y 2020, permitían el tránsito de los integrantes de la estructura ilegal comandada por alias «Matamba» por un amplio corredor que atravesaba varios corregimientos del municipio de Cumbitara, en el departamento de Nariño, donde esa organización tenía influencia y control de rutas del narcotráfico.

Los investigados, aparentemente, suministraban a integrantes de ese grupo ilegal información documental, radiogramas e información de inteligencia, que permitía a los delincuentes evadir la acción de las autoridades y evitar su captura.

La Procuraduría calificó la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima, que podría sancionarse con destitución del cargo y entre diez y veinte años de inhabilidad.

Alias «Matamba» se fugó de la cárcel de La Picota de Bogotá el 18 de marzo de 2022. Por este hecho, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los tres posibles articuladores de este hecho. Ellos fueron John Fredy Gallo Bedoya, alias Pájaro; Edgar Elicio Munévar Castilla, alias «el caballista»; y el capitán Luis Eduardo Duque Casas.

Videos de cámaras de seguridad permitieron conocer que «el caballista» se reunió en el barrio Normandía con Manuel Antonio Castañeda Bernal, un exintegrante de la Policía Nacional. A bordo de una camioneta se trasladaron al sector de Yomasa, en el sur de la ciudad; recogieron a ‘Matamba’ minutos después de su huida del centro carcelario y lo llevaron al Magdalena Medio.

En ese sentido, se estableció que alias Pájaro, presuntamente, se encargó de la planeación, financiación y ejecución del plan de escape. De otra parte, alias «el caballista» fue señalado de contactar y pagar a Castañeda Bernal para que pusiera a disposición y condujera una camioneta de alta gama necesaria para concretar la fuga. Por este plan de fuga se habrían pagado cerca de $2.000 millones.

En mayo de 2022, solo dos meses después de su fuga, el sujeto ubicado en una finca de unos exparamilitares en Antioquia, que habían pagado para su fuga de la Picota y a quienes les había pagado parte de los 2 mil millones.

El hecho es que en realidad estaba en la vereda El Ariza, del municipios de Cimitarra, Santander, y fue abatido luego de que, supuestamente, se resistiera a su captura y hasta lanzara una granada contra las autoridades.

De hecho, se afirmó entonces que alias «Matamba» no se resistió a la captura, sino que fue torturado hasta la muerte.

Por este hecho, la Fiscalía a un mayor, tres subintendentes y dos intendentes de la Policía que habrían simulado un enfrentamiento con el narcotraficante Juan Larrison Castro Estupiñán, alias Matamba, como presuntos articuladores del plan criminal que permitió al narcotraficante, alias Matamba, fugarse de la cárcel La Picota. Se trata de John Fredy Gallo Bedoya, alias Pájaro; Edgar Elicio Munévar Castilla, alias El Caballista; y el capitán de la Policía, Luis Eduardo Duque Casas.