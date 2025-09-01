Armada Nacional confirma muerte de grumete que cayó del Buque Gloria al río Magdalena

–La Armada Nacional confirmó este lunes el hallazgo del cuerpo sin vida del grumete de 18 años Julián Fernando Condia Bello que iba a bordo del Buque Escuela Gloria y que cayó, al parecer accidentalmente, al río Magdalena, en zona cercana al Gran Malecón cuando se realizaban maniobras previas al recibimiento oficial del velero que estaban previstas para este domingo en el puerto de Barranquilla.

En su cuenta en X, el comando de la Armada lamentó el fallecimiento del joven marino. “La Armada Nacional lamenta profundamente el fallecimiento del Grumete Julián Fernando Condia Bello, un joven tripulante que con entrega y compromiso eligió servirle a la Patria desde el mar”, precisó.

«Hoy despedimos a un hombre de honor, cuya vocación y espíritu de servicio dejan huella en la Institución Naval», subrayó.

«Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento. Su memoria permanecerá viva en el corazón de quienes compartieron con él la vocación de defender a Colombia», concluyó.

El majestuoso Buque Escuela ARC “Gloria” de la @ArmadaColombia brilló en el puerto italiano de Civitavecchia. El gran tricolor de Colombia ondeó al ritmo de la música y las muestras culturales que viajan a bordo en la travesía “El Azul que nos une” #AliadosEnElMundo pic.twitter.com/E2vfROzLRY — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) May 4, 2024

El director de la Escuela Naval de Suboficiales ‘ARC’ Barranquilla, Javier Hernando Rubio, indicó que el marino cayó al agua durante una maniobra de alistamiento del Buque Escuela ARC Gloria para ingresar al puerto de Barranquilla.

Señaló que de inmediato la Armada desplegaron tres operativos de búsqueda: uno marítimo-fluvial, un segundo aéreo y el tercero terrestre.

Añadió que más de 800 hombres se desplegaron por toda la ribera del Tajamar con medios navales, y en horas de la mañana de este lunes se logró encontrar y rescatar el cuerpo del grumete en el sector de Isla Salamanca, hacia el costado del departamento del Magdalena.