Foro Mundial de Migración y Desarrollo se realiza este martes en Riohacha; asisten más de 40 países

–El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se tiene confirmada la asistencia de más de 40 Estados a la XV cumbre del Foro Mundial de Migración y Desarrollo que se llevará a cabo en Riohacha, La Guajira, entre este martes 2 y el 4 de septiembre y que ya cuenta con más de mil participantes acreditados.

Entre las naciones que han confirmado su asistencia están Madagascar, Filipinas, India, Ecuador, Myanmar, Paraguay, Cuba, Sao Tomé, Sierra Leona, Canadá, Austria, Bélgica, China, Salvador, Francia, El Vaticano, Hungría, Maldivas, Venezuela, India, Bangladesh, México, Australia, Brasil, España, Nepal, Sudáfrica, Perú, Rusia, Sudan, Suiza y Filipinas.

Asimismo se cuenta con representantes de organismos internacionales como UNODC, OIM, BID, OIT, UNICEF, Cruz Roja Internacional, CIDH, PNUD, ACNUR, Banco Mundial, Oficina Alto Comisionado para los Derechos Humanos, entre otros.

También se sumarán más de 100 representantes de la sociedad civil, más de 20 empresarios a nivel global, más de 30 jóvenes líderes que conforman los mecanismos del FMMD.

La cancillería informó que se desarrollarán seis mesas temáticas para identificar soluciones y oportunidades concretas ante las migraciones. La agenda abordará temas como el impacto de las mujeres migrantes, la participación juvenil, el papel de los medios, la movilidad por cambio climático, la cooperación regional y el uso de nuevas tecnologías para mejorar la gestión migratoria.

Se realizarán 21 eventos paralelos, cinco paneles magistrales, seis diálogos temáticos y seis mesas redondas, todos estos espacios reunirán diferentes actores que fortalecerán el desarrollo del evento y la construcción de soluciones frente a los retos actuales y las cambiantes dinámicas migratorias globales.

La Cumbre tendrá también un espacio de diálogo para alcaldes a nivel global, gobernantes mundiales, empresarios, jóvenes y sociedad civil, fomentando la construcción de políticas públicas desde los territorios y reconociendo la importancia de la integración local en la gobernanza migratoria.

El pasado 29 de agosto se desarrolló el evento “Rutas de Encuentro” en el Palacio de San Carlos, un espacio preparatorio que reunió a organizaciones, academia, comunidad internacional y cuerpo diplomático acreditado en Colombia.

De esta forma, Colombia reitera su invitación a los diferentes estados y actores que convergen en los procesos migratorios y en las políticas de desarrollo humano a nivel global a sumar esfuerzo, garantizar derechos y comprender que la movilidad humana y la migración son el motor fundamental de todas las sociedades, regiones y países del mundo.