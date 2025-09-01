Gobierno radica en el Congreso reforma tributaria para recaudar $26,3 billones para financiar presupuesto de 2026

–A un año para terminar su mandato, el Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó este lunes en el Congreso un proyecto de reforma tributaria, bajo el nombre de «ley de financiamiento», a través del ministro de Hacienda, Germán Ávila. Pero, de entrada, la oposición advirtió que ve muy difícil que la iniciativa tenga éxito.

Si pasa el proyecto en el legislativo, el Ejecutivo aspira a recaudar 26.3 billones de pesos fundamentalmente para financiar el Presupuesto General de la Nación para el año 2026, que asciende a más de 557 billones de pesos, y equilibrar los ingresos y gastos a partir de 2028.

@MinHacienda radicó en Secretaría de @CamaraColombia el proyecto de Ley de Financiamiento.

En el evento de sellado de radicación estuvieron funcionarios de la secretaría de la Cámara, @MinHacienda al igual que parlamentarios. pic.twitter.com/tTFviSVbRj — MinHacienda (@MinHacienda) September 1, 2025



El ministro Ávila aseguró en el acto de radicación que este «no es un proyecto para un gobierno, sino un proyecto para garantizar la estabilidad a mediano plazo de las finanzas del país”.

Añadió que con el proyecto se está garantizando la estabilidad fiscal y macroeconómica «para todo el próximo gobierno, independientemente de quien sea el resultado».

El jefe de las finanzas nacionales explicó que la iniciativa busca garantizar recursos para la ejecución del gasto público y la inversión programada, que incluye un enfoque en sostenibilidad fiscal y protección del gasto social.

En el proyecto, que contiene 95 artículos, el gobierno plantea ajustes en al Iva y a los impuestos al consumo, renta, patrimonio, ganancias ocasionales, impuestos a los juegos de suerte y azar, tributos ambientales, mayor gravamen para el consumo de licores y tabaco, así como del impuesto al carbono, alimentos e insumos agrícolas.

El ministro Ávila subrayó que «con la radicación, cumplimos con el compromiso de que el proyecto de ley de presupuesto se tramite y se discuta paralelamente con la ley de financiamiento. Esperamos que haya un debate serio y responsable, en el cual se escuchen las opiniones de los diferentes actores» y puntualizó: «Hay que garantizar la estabilidad económica y fiscal del país».