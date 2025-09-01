Rusia confirma pleno apoyo a Maduro y rechaza el uso de instrumentos de presión política y de fuerza

–Rusia confirmó este lunes su pleno apoyo a Venezuela ante las amenazas externas, al tiempo que rechazó el uso de instrumentos de presión política y de fuerza. Así lo transmitió el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Riabkov en una reunión con el embajador venezolano en Moscú, Jesús Salazar Velásquez.

«La parte rusa confirmó su pleno apoyo y solidaridad con las autoridades bolivarianas en materia de protección de la soberanía nacional y expresó su enérgico rechazo al uso de instrumentos de presión política y de fuerza sobre Estados independientes», reza el comunicado de la Cancillería rusa.

Por su parte, el diplomático venezolano informó sobre los esfuerzos del liderazgo venezolano para mantener la estabilidad interna ante las crecientes amenazas externas. En el encuentro también se trataron cuestiones de cooperación bilateral y se esbozaron los pasos para fortalecer la asociación estratégica entre ambos países.

A mediados de agosto EE.UU. anunció el despliegue de fuerzas navales y aéreas al sur del mar Caribe, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Caracas afirma que se tratan de acciones de agresión que no se corresponden con la realidad, dada la ausencia de pruebas que soporten la versión de la Justicia estadounidense.

En respuesta, la semana pasada se llevó a cabo en Venezuela la segunda jornada de alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana, después de la asistencia masiva registrada durante la primera ronda, que tuvo lugar el pasado fin de semana en todas las plazas Bolívar del país.

La amenaza militar de EE.UU. ha sido rechazada por varios países latinoamericanos. Las naciones que conforman la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) condenaron el despliegue en una cumbre virtual celebrada el miércoles.

Los líderes de Cuba, México, Colombia y Bolivia también criticaron las acciones de Washington. A ellos se sumaron China y Rusia, con los que el Gobierno de Venezuela mantiene lazos estrechos. (Información RT).