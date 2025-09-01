La niña Valeria Afanador murió ahogada; no se encontraron signos de violencia en su cuerpo: Medicina Legal

–En un comunicado, la fiscalía General de la Nación hizo público el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal, tras la necropsia practicada a la niña Valeria Afanador, en el que se concluye que su muerte se produjo por ahogamiento y que no se encontraron en su cuerpo signos de violencia.

Además precisa que su fallecimiento se produjo el día de su desaparición, esto es, el 12 de agosto, y 17 días más tarde su cuerpo fue hallado en el río Frío en el municipio de Cajicá (Cundinamarca).

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó a la Fiscalía General de la Nación las siguientes conclusiones:

Los fenómenos cadavéricos presentados en el cuerpo de la niña se aproximan a la fecha de desaparición del 12 de agosto. Es decir, la ventana de muerte -que obedece al momento en el cual fue vista con vida por última vez y el día en que es encontrada- y el intervalo post mortem -cambios de descomposición presentados en el cuerpo- son cercanos en fechas.

Según las evidencias forenses, la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias.

La presencia de cambios de adipocira indica que la menor de edad estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición.

No se encontraron signos de violencia física en el cuerpo. Las prendas de vestir de la niña no tenían desgarros ni cortes.

Medicina Legal continuará con estudios adicionales con las muestras de laboratorio tomadas durante el procedimiento, al igual que los investigadores de campo. Fin del comunicado.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, consideró que efectivamente la investigación debe seguir hasta esclarecer realmente lo que sucedió.

«El hecho de que Valeria haya logrado salir del colegio por sus propios medios, o inducida por algún tercero, atravesando un cerramiento metálico y, de esa manera, acercarse a un río y exponer su vida, debe seguir siendo materia de investigación por parte de los organismos competentes», precisó el mandatario departamental en una nota en X, tras destacar los resultados preliminares del procedimiento legal practicado por Medicina Legal, que señala como causa de su fallecimiento el ahogamiento.

«Por nuestra parte, continuaremos con el proceso administrativo sancionatorio que cursa en la Secretaría de Educación del Departamento contra la institución educativa, el cual busca determinar las presuntas deficiencias en la prestación del servicio educativo, que habrían podido llevar a esta lamentable situación», puntualizó.

«A los padres de Valeria les reiteramos nuestras condolencias, apoyo y solidaridad», concluyó.