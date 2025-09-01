Pilas con las marchas y manifestaciones en Bogotá del 1 al 5 de septiembre de 2025

Foto: Secretaría de Gobierno

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 1 al 5 de septiembre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Agenda de movilizaciones en Bogotá del 1 al 5 de septiembre de 2025

Lunes 1 de septiembre 2025

7:00 a. m. – Plantón: Por el no cierre de la sede B

Colegio 20 de Julio, sede principal Carrera 7 con Calle 24 Sur

Convoca: Padres y madres de familia

Colegio 20 de Julio, sede principal Carrera 7 con Calle 24 Sur Convoca: Padres y madres de familia 9:00 a. m. – Plantón: Gran concentración del deporte colombiano

Plaza de Bolívar

Convoca: Comité Olímpico Colombiano

Plaza de Bolívar Convoca: Comité Olímpico Colombiano 9:00 a. m.- Marcha: Movilización por la consulta campesina

Corferias

Convoca: PUPSOC

Corferias Convoca: PUPSOC 10:00 a. m. –Plantón: Rueda de prensa vamos por la ¡Consulta Campesina Ya!

Registraduría Nacional del Estado

Convoca: PUPSOC

Miércoles 3 de septiembre 2025

10:00 a. m. – Plantón: ¡Por la dignidad del adulto mayor!

Palacio de Justicia

Convoca: CUT

Palacio de Justicia Convoca: CUT 11:00 a. m. – Marcha: Movilización en defensa de la fe contra el Proyecto de Ley 058

Plazoleta Universidad del Rosario

Convoca: Buenos Ciudadanos

Jueves 4 de septiembre 2025

8:00 a. m. – Plantón: Sintrauniseguridad ¡Convoca a Mitin en contra de Seguridad Atlas LTDA!

Calle 93 con Carrera 13

Convoca: SINTRAUNISEGURIDAD

Viernes 5 de septiembre 2025

Horario por confirmar – Marcha: Movilización Día Internacional de las Mujeres Indígenas

Torre Colpatria

Sábado 6 de septiembre 2025

11:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Fuego al Olvido

Calle 26 con Carrera Décima

Domingo 7 de septiembre 2025

8:30 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración Casa Memoria Suba – Víctimas de Violencia Policial

Parque Amberes, CAI del Rincón

Convoca: Casa Memoria de Suba

Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá