    Pilas con las marchas y manifestaciones en Bogotá del 1 al 5 de septiembre de 2025

    Conoce las marchas y manifestaciones en Bogotá del 1 al 5 de septiembre de 2025Foto: Secretaría de Gobierno

    La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 1 al  5 de septiembre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

    Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

    Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

    Agenda de movilizaciones en Bogotá del 1 al 5 de septiembre de 2025

    Lunes 1 de septiembre 2025

    • 7:00 a. m. – Plantón: Por el no cierre de la sede B
      Colegio 20 de Julio, sede principal Carrera 7 con Calle 24 Sur
      Convoca: Padres y madres de familia
    • 9:00 a. m. – Plantón: Gran concentración del deporte colombiano
      Plaza de Bolívar
      Convoca: Comité Olímpico Colombiano
    • 9:00 a. m.- Marcha: Movilización por la consulta campesina
      Corferias
      Convoca: PUPSOC
    • 10:00 a. m. –Plantón: Rueda de prensa vamos por la ¡Consulta Campesina Ya!
      Registraduría Nacional del Estado
      Convoca: PUPSOC

    Miércoles 3 de septiembre 2025

    • 10:00 a. m. – Plantón: ¡Por la dignidad del adulto mayor!
      Palacio de Justicia
      Convoca: CUT
    • 11:00 a. m. – Marcha: Movilización en defensa de la fe contra el Proyecto de Ley 058
      Plazoleta Universidad del Rosario
      Convoca: Buenos Ciudadanos

    Jueves 4 de septiembre 2025

    • 8:00 a. m. – Plantón: Sintrauniseguridad ¡Convoca a Mitin en contra de Seguridad Atlas LTDA!
      Calle 93 con Carrera 13
      Convoca: SINTRAUNISEGURIDAD

    Viernes 5 de septiembre 2025

    • Horario por confirmar – Marcha: Movilización Día Internacional de las Mujeres Indígenas
      Torre Colpatria

    Sábado 6 de septiembre 2025

    • 11:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Fuego al Olvido
      Calle 26 con Carrera Décima

    Domingo 7 de septiembre 2025

    • 8:30 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración Casa Memoria Suba – Víctimas de Violencia Policial
      Parque Amberes, CAI del Rincón
      Convoca: Casa Memoria de Suba

    Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá 

    • Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
    • Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
    • Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.

