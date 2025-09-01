Pilas con las marchas y manifestaciones en Bogotá del 1 al 5 de septiembre de 2025
Foto: Secretaría de Gobierno
La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 1 al 5 de septiembre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!
Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.
Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.
Agenda de movilizaciones en Bogotá del 1 al 5 de septiembre de 2025
Lunes 1 de septiembre 2025
- 7:00 a. m. – Plantón: Por el no cierre de la sede B
Colegio 20 de Julio, sede principal Carrera 7 con Calle 24 Sur
Convoca: Padres y madres de familia
- 9:00 a. m. – Plantón: Gran concentración del deporte colombiano
Plaza de Bolívar
Convoca: Comité Olímpico Colombiano
- 9:00 a. m.- Marcha: Movilización por la consulta campesina
Corferias
Convoca: PUPSOC
- 10:00 a. m. –Plantón: Rueda de prensa vamos por la ¡Consulta Campesina Ya!
Registraduría Nacional del Estado
Convoca: PUPSOC
Miércoles 3 de septiembre 2025
- 10:00 a. m. – Plantón: ¡Por la dignidad del adulto mayor!
Palacio de Justicia
Convoca: CUT
- 11:00 a. m. – Marcha: Movilización en defensa de la fe contra el Proyecto de Ley 058
Plazoleta Universidad del Rosario
Convoca: Buenos Ciudadanos
Jueves 4 de septiembre 2025
- 8:00 a. m. – Plantón: Sintrauniseguridad ¡Convoca a Mitin en contra de Seguridad Atlas LTDA!
Calle 93 con Carrera 13
Convoca: SINTRAUNISEGURIDAD
Viernes 5 de septiembre 2025
- Horario por confirmar – Marcha: Movilización Día Internacional de las Mujeres Indígenas
Torre Colpatria
Sábado 6 de septiembre 2025
- 11:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Fuego al Olvido
Calle 26 con Carrera Décima
Domingo 7 de septiembre 2025
- 8:30 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración Casa Memoria Suba – Víctimas de Violencia Policial
Parque Amberes, CAI del Rincón
Convoca: Casa Memoria de Suba
Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá
- Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
- Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.