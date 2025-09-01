Operación de TransMilenio sufrió algunos retrasos este lunes 1 de septiembre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Entregamos los reportes más importantes sobre el estado de movilidad de este lunes 1 de septiembre de 2025. Durante la mañana se reporta retrasos de la operación de TransMilenio en el Portal Américas debido al inicio de algunas obras en el sector.

Además, también se presentó un accidente de tránsito en la avenida Centenario con carrera 47, provocando un alta congestión vehicular.

Estado de las vías y TransMilenio en Bogotá para este lunes 1 de septiembre de 2025

Corte 9:05 a. m.

A la hora persiste la congestión vehicular en el sector de las Américas con 50 debido a la obra y a cierres viales implementados, por lo que la flota troncal tiene retrasos su operación.

Adelantamos acciones para normalizar la prestación del servicio.

—

Corte 7:14 a.m.

A la hora persiste la congestión vehicular en el sector de las Américas con 50 debido a la obra y a cierres viales implementados por lo que la flota troncal tiene retrasos su operación.

Adelantamos acciones para normalizar la prestación del servicio.

—

Corte 06:48 a.m.

?Se registra fuerte congestión vehicular sobre el corredor Av. Centenario hacia el oriente. Unidades de Tránsito atienden la novedad de choque contra objeto fijo a la altura de la carrera 47. Unidad de grúa en desplazamiento, para retirar el vehículo de la vía.

—

Corte 6:45 a. m.

A la hora persiste la congestión vehicular en el sector de las Américas con 50, por lo que registramos retrasos en la operación.

Adelantamos acciones para normalizar la prestación del servicio.

—

Corte 6:23 a. m.

Debido al inicio de desvíos por obras y por un siniestro vial de vehículo particular en la zona cercana a la Avenida Las Américas con carrera 47, a la hora la flota troncal tiene retrasos en la operación.