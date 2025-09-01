    • Bogotá

    Este es el calendario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá para septiembre

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Pico y placa vehículos particulares Bogotá 1 al 30 de septiembre 2025Foto: Secretaría de Movilidad.

    Te informamos sobre la medida de pico y placa del 1 al 30 de septiembre de 2025 para vehículos particulares.

    Recuerda que la medida de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Aquí te entregamos el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para que planees tus viajes durante septiembre.

    Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

    • En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
    • En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

    Calendario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá durante septiembre de 2025

    Semana del 1 al 7 de septiembre 

    Lunes 1 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5

    Martes 2 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Miércoles 3 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5

    Jueves 4 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Viernes 5  de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en   1, 2, 3, 4 y 5

    Sábado 6 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

    Domingo 7 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

    Semana del 8 al 14 de septiembre 

    Lunes 8 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Martes 9 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5

    Miércoles 10 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Jueves 11 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5

    Viernes 12  de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Sábado 13 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

    Domingo 14 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

    Semana del 15 al 21 de septiembre 

    Lunes 15 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5

    Martes 16 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Miércoles 17 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5

    Jueves 18 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Viernes 19  de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5

    Sábado 20 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

    Domingo 21 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

    Semana del 22 al 28 de septiembre 

    Lunes 22 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Martes 23 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5

    Miércoles 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5

    Viernes 26  de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Sábado 27 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

    Domingo 28 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

    29 y 30 de septiembre

    Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5

    Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte