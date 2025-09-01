Este es el calendario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá para septiembre

Foto: Secretaría de Movilidad.

Te informamos sobre la medida de pico y placa del 1 al 30 de septiembre de 2025 para vehículos particulares.

Recuerda que la medida de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Aquí te entregamos el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para que planees tus viajes durante septiembre.

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Calendario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá durante septiembre de 2025

Semana del 1 al 7 de septiembre

Lunes 1 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 2 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 3 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 4 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 5 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 6 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 7 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

Semana del 8 al 14 de septiembre

Lunes 8 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Martes 9 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 10 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 11 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 12 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Sábado 13 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 14 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

Semana del 15 al 21 de septiembre

Lunes 15 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 16 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 17 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 18 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 19 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 20 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 21 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

Semana del 22 al 28 de septiembre

Lunes 22 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Martes 23 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Sábado 27 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 28 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

29 y 30 de septiembre

Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0