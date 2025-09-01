Otro buque de guerra estadounidense llega a Panamá en tránsito hacia el sur del Caribe

–(Foto captura de video). El buque de guerra estadounidense USS Sampson atracó en Panamá en medio del despliegue naval de Washington en el Caribe cerca de las costas de Venezuela, informó este domingo el canal NTN24.

Según la información obtenida por medio, el destructor fue visto abasteciéndose de combustible en el puerto de Amador, en la costa pacífica del canal de Panamá, después de que pasara el viernes el buque lanzamisiles estadounidense USS Lake Eire desde el Pacífico rumbo al Caribe.

Ambas embarcaciones forman parte de la flota que Estados Unidos ha desplegado junto con miles de efectivos en aguas cercanas a Centroamérica y Sudamérica, que también incluye dos destructores con misiles guiados, el USS Jason Dunham y el USS Gravely, que se encuentran actualmente frente a las costas de Venezuela.

Además, el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima y dos buques de apoyo con más de 4.500 soldados a bordo se dirigen a la región. El submarino nuclear USS Newport News también ha sido enviado, aunque no se ha precisado la zona exacta de operaciones.

¿Qué sucede?

El anuncio del despliegue de fuerzas navales y aéreas por parte de Washington al sur del mar Caribe, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, ha sido considerado por Caracas como acciones de agresión subrepticia que no se corresponde con la realidad, dada la ausencia de pruebas que soporten la versión de la Justicia estadounidense.

En respuesta, esta semana se llevó a cabo en Venezuela la segunda jornada de alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana, después de la asistencia masiva registrada durante la primera ronda, que tuvo lugar el pasado fin de semana en todas las plazas Bolívar del país.

La amenaza militar de EE.UU. ha sido rechazada por varios países latinoamericanos. Las naciones que conforman la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) condenaron el despliegue en una cumbre virtual celebrada el miércoles. Los líderes de Cuba, México, Colombia y Bolivia también criticaron las acciones de Washington. A ellos se sumaron China y Rusia, con los que el Gobierno de Venezuela mantiene lazos estrechos. (Información RT).