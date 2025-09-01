Colombia convoca reunión urgente de Cancilleres de Latinoamérica por despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

–En su carácter de presidenta Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a través de la Canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, Colombia convocó una reunión de urgencia de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros, que tendrá lugar este lunes a las 10:00 a.m en formato virtual.

En un comunicado, informó que el objetivo de este encuentro será intercambiar puntos de vista y reflexiones sobre la coyuntura regional, en un marco de respeto a los principios del derecho internacional, la soberanía de los Estados, la cooperación y la integración que sustentan a la CELAC como un foro de unidad política y concertación.

Añade que los Estados miembros esperan que este espacio permita abordar, de manera abierta y constructiva, las preocupaciones existentes en torno a los recientes movimientos militares en el Caribe y sus posibles implicaciones para la paz, la seguridad y la estabilidad regional.

«La intención es reforzar los canales de diálogo y cooperación, reconociendo que los desafíos transnacionales requieren respuestas conjuntas y coordinadas», puntualiza.

La Presidencia Pro Témpore concluye que «América Latina y el Caribe han sido proclamadas como Zona de Paz, y que en ese espíritu se convoca a este diálogo ministerial, con la expectativa de contribuir a un mayor entendimiento y a la búsqueda de soluciones concertadas en beneficio de toda la región».

Como se sabe, Estados Unidos emprendió un despliegue de fuerzas navales y aéreas hacia el sur del mar Caribe, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, hecho que el régimen de Venezuela ha considerado como una acción de agresión subrepticia que no corresponde a la realidad, dada la ausencia de pruebas que soporten la versión de la Justicia estadounidense.

En este marco, Nicolás Maduro promovió una segunda jornada de alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana, después de «la asistencia masiva» registrada durante la primera ronda, que tuvo lugar el pasado fin de semana en todas las plazas Bolívar del país.

La amenaza militar de EE.UU. ha sido rechazada por varios países latinoamericanos. Las naciones que conforman la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) condenaron el despliegue en una cumbre virtual celebrada el miércoles. Los líderes de Cuba, México, Colombia y Bolivia también criticaron las acciones de Washington. A ellos se sumaron China y Rusia, con los que el Gobierno de Venezuela mantiene lazos estrechos.