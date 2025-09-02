Alta congestión en avenida Las Américas con carrera 50 debido a obras

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Durante la tarde se reporta retrasos de la operación de TransMilenio y alta congestión vehicular debido a cierres por obras en el sector de la avenida Las Américas calle 13 y carrera 50. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

Estos cierres obedecen al inicio de las obras de la Nueva Calle 13 con las que se inhabilitaron los puentes de la intersección donde se encuentran las avenida calle 13, calle Sexta, carrera 50 y avenida Las Américas, en la localidad de Puente Aranda.

Además se reporta una camioneta varada que genera gran congestión en la avenida Las Américas con carrera 44.

Estado de las vías y TransMilenio en Bogotá para este lunes 1 de septiembre de 2025

Alta congestión en avenida Américas con calle 13 y carrera 50

Corte 5:58 p. m.

Gracias al trabajo entre agentes de Tránsito y personal en vía, a esta hora fluye con la normalidad de la hora pico, el tráfico vehicular en la intersección de la avenida Las Américas con calle 13 y carrera 50, en la localidad de Puente Aranda.

Corte 4:10 p.m.

A la hora persisten los retrasos en la operación troncal de TransMilenio en el sector debido a la obra y a cierres viales implementados.

Alta congestión en avenida Las Américas con carrera 44 por camioneta varada

Corte 5:58 p. m.

Se presenta camioneta varada en la localidad de Puente Aranda, en la avenida Américas con carrera 44, sentido oriente a occidente. Unidad de Tránsito y grúa asignadas.

____

Además, también se presentó un accidente de tránsito en la avenida Centenario con carrera 47, provocando un alta congestión vehicular.

Corte 12:47 p.m.

A la hora disminuye la congestión vehicular en el sector de las Américas con 50 debido a la obra y a cierres viales implementados, sin embargo continúan los retrasos para la operación de la flota troncal.

—

Corte 10:47 a. m.

A la hora persiste la congestión vehicular en el sector de las avenida Las Américas con carrera 50 debido a la obra y a cierres viales implementados, por lo que continúan los retrasos para la operación de la flota troncal.

—

Corte 9:05 a. m.

A la hora persiste la congestión vehicular en el sector de la avenida Las Américas con carrera 50 debido a la obra y a cierres viales implementados, por lo que la flota troncal tiene retrasos su operación.

Adelantamos acciones para normalizar la prestación del servicio.

—

Corte 7:14 a.m.

A la hora persiste la congestión vehicular en el sector de la avenida Las Américas con carrera 50 debido a la obra y a cierres viales implementados por lo que la flota troncal tiene retrasos su operación.

Adelantamos acciones para normalizar la prestación del servicio.

—

Corte 06:48 a.m.

?Se registra fuerte congestión vehicular sobre el corredor avenida Centenario hacia el oriente. Unidades de Tránsito atienden la novedad de choque contra objeto fijo a la altura de la carrera 47. Unidad de grúa en desplazamiento, para retirar el vehículo de la vía.

—

Corte 6:45 a. m.

A la hora persiste la congestión vehicular en el sector de las Américas con 50, por lo que registramos retrasos en la operación.

Adelantamos acciones para normalizar la prestación del servicio.

—

Corte 6:23 a. m.

Debido al inicio de desvíos por obras y por un siniestro vial de vehículo particular en la zona cercana a la Avenida Las Américas con carrera 47, a la hora la flota troncal tiene retrasos en la operación.