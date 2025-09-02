Talleres, huertas, encuentros con autores y más en BibloRed: 2 al 7 de septiembre

Foto: BibloRed

La programación cultural de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) continúa innovando con diferentes eventos para la participación de la comunidad usuaria en las bibliotecas públicas de Bogotá. Para esta semana del 2 al 7 de septiembre de 2025, podrás disfrutar encuentros con autores, actividades ecológicas, talleres de lectura y escritura, alfabetización, origami y el ‘Festival LEO en la falda de la montaña’. ¡Asiste es gratis!

La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) continúa su apuesta por fortalecer las bibliotecas y demás espacios de lectura de la ciudad por medio de las actividades culturales que allí se desarrollan. Además de incentivar la lectura, la escritura y la oralidad tanto en la comunidad usuaria como en la ciudadanía.

Agenda de actividades gratis y eventos destacados en BibloRed en Bogotá del 2 al 7 de septiembre de 2025

Minga Huertera

– Biblioteca Pública Arborizadora Alta

– Martes 2 de septiembre, 10:00 a. m.

Desde la biblioteca, queremos invitarte a sumarte a una jornada muy especial: una Minga Huertera para dar vida a nuestra Huerta Bibliotecaria, un espacio pensado para cultivar no solo plantas, sino también comunidad, aprendizaje y conexión con la tierra.

Encuentro con la autora: Natalia Soriano

– Biblioteca Pública Usaquén – Servitá

– Miércoles 3 de septiembre, 3:00 p. m.

Este espacio propone una experiencia bilingüe centrada en la poesía, la accesibilidad y el encuentro entre lenguas.Contaremos con la presencia de la poeta Natalia Soriano, quien compartirá con el público su proceso creativo en la escritura del poemario Peces de patio. Durante esta conversación, se ofrecerá interpretación simultánea en Lengua de Señas Colombiana (LSC), garantizando la participación plena de personas sordas y oyentes.

Cuentos con Sentidos

– Biblioteca Pública Lago Timiza

– Miércoles 3 de septiembre, 10:00 a. m.

A través del lenguaje corporal y de los sentidos, exploremos la lectura en voz alta como nuestra guía, fortaleciendo el vínculo afectivo entre bebés y cuidadores desde la diversidad y el juego con distintas formas de expresión y comunicación.

Abecedario para el mal de altura

– Biblioteca Pública El Mirador

– Jueves 4 de septiembre, 3:00 p. m.

Ciclo de alfabetización inicial, un espacio donde Adultos Mayores leen y escriben compartiendo saberes, memorias y palabras que habitan en la montaña. Actividad de Escuelas LEO.

Artesanías recicladas

– Biblioteca Pública Las Ferias

– Jueves 4 de septiembre, 10:00 a. m.

Descubre cómo hacer hermosas artesanías con material reciclable. Aprende a crear decoraciones ecológicas.

Taller de bienestar en articulación con colectivo Akapacha

– Biblioteca Pública Bosa

– Viernes 5 de septiembre, 10:00 a. m.

A través de la lectura y las artes, conectémonos en un espacio seguro donde podremos evocar sentimientos, narrar memorias, expresar sentimientos y pensamientos mientras aprendemos.

Encuentro con el autor: Fabián Mauricio Martínez

– Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal

– Viernes 5 de septiembre, 4:00 p. m.

Conversación alrededor del género literario del realismo sucio y la obra «El encanto podrido de Bogotá.

Taller de origami para la paz

– Biblioteca Pública Usaquén – Servitá

– Sábado 6 de septiembre, 3:00 p. m.

En este taller, el arte del origami se convierte en un símbolo vivo de paz y transformación comunitaria. Al plegar cada figura, evocamos la historia de Sadako y recordamos que, así como en Japón, también en Colombia podemos construir una cultura de paz desde lo cotidiano, desde el arte y la memoria. A través del origami, compartiremos lecturas, historias y reflexiones que nos inspiran a soñar un mundo sin guerras y con más esperanza.

Festival LEO en la falda de la montaña «Más allá de una biblioteca»

– Biblioteca Pública Perdomo Soledad Lamprea

– Domingo 7 de septiembre, 3:00 p. m.

Ven y disfruta de un gran tiempo, enriquecido con lecturas, obras de teatro, conversatorios, música, gastronomía, emprendimientos y mucho más.