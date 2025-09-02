Atención: Localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy estarán sin agua este miércoles 3 y jueves 4 de septiembre por obras del IDU

–La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá,-EAAB, anunció que este miércoles 3 y jueves 4 de septiembre se cortará el suministro de agua en sectores de las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy, para dar paso a trabajos que adelantará el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, para avanzar en las obras de la avenida El Rincón – Tabor y la avenida Boyacá, que hacen parte de la obra del acuerdo de Valorización 523 de 2013 y que ya alcanzan un 95 % de avance de construcción. Para ello se tendrá que desviar una línea matriz de distribución del acueducto.

De acuerdo con el cronograma establecido con el contratista del IDU, quien ejecutará los trabajos de empates de tuberías, la programación de cortes de agua se presentará de la siguiente manera:

-La suspensión más grande cobijará a la localidad de Suba, desde las cero horas del miércoles 3 de septiembre y por 48 horas. En algunos sectores la recuperación del servicio podría tardar 12 horas adicionales.

-Este mismo miércoles 3 de septiembre se presentará un corte de agua, desde las cero horas y durante 24 horas en la localidad de Engativá y algunos barrios de la localidad de Fontibón, margen sur del aeropuerto El Dorado; y en la zona industrial de Cota, donde el servicio es prestado por el operador Aguas de La Sabana.

-El jueves 4 de septiembre el suministro de agua se suspenderá desde las cero horas y por espacio de 24 horas en la localidad de Kennedy.

Dentro de la coordinación interinstitucional, el IDU instalará puntos estacionarios de agua en Suba y junto a la EAAB habilitará el servicio de carrotanques a los sectores que lo requieran después de las 6 horas del cierre, los cuales se podrán solicitar a través de la Acualínea 116.

El servicio de los puntos estacionarios y de los puntos fijos estará habilitado desde las 6 a.m. y hasta las 10 p.m., desde el miércoles 3 de septiembre hasta el viernes 5 de septiembre.

Se tendrán puntos estacionarios de agua en Suba y servicio de carrotanques después de las 6 horas del cierre, los cuales se podrán solicitar a través de la Acualínea 116.

Se podrán presentar eventuales cambios en el color del agua en la zona occidental que, de ninguna manera, comprometen su potabilidad.

BARRIOS AFECTADOS POR EL CORTE DE AGUA

EL Listado de cortes de agua por fechas, localidades y barrios, es el siguiente:

Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre por 48 horas – Localidad de Suba:

Entre la Calle 127 (Humedal Juan Amarillo) y la Calle 170 (Humedal La Conejera); entre la Av. Carrera 91 y el Río Bogotá; entre la Av. Boyacá y la Av. Carrera 91; y entre los Cerros de Suba (Lindaraja) y la Calle 127 (Humedal Juan Amarillo).

Barrios:

San Cayetano, Los Naranjos, Aures II, Villa Elisa, Lago de Suba, Aures, Potrerillo, Altos de Chozica, El Rincón, Niza Suba, Tibabuyes Occidental, San Carlos de Suba, El Rincón Norte, La Chucua, Santa Cecilia, Club de Los Lagartos, Salitre Suba, Sabana de Tibabuyes, Lombardía, Campanella, El Pino, Tibabuyes Universal, Bilbao, Santa Teresa de Suba, Tuna, Rincón de Santa Inés, Bosques de San Jorge, El Poa, Rincón de Suba, Tibabuyes II, Sabana de Tibabuyes Norte, Berlín, San Pedro, Tuna Baja, Las Mercedes Suba, Pinos de Lombardía, Las Flores, Puerta del Sol, Costa Azul, Ciudad Hunza, Las Mercedes I, Tibabuyes, Villa Hermosa, La Gaitana, La Gaitana Oriental, Villa María, Tibabuyes, Tuna Rural, Toscana, Lisboa, Lech Walesa, Ttes. de Colombia, Santa Cecilia, Nueva Tibabuyes, Santa Rita de Suba, La Carolina de Suba, Almirante Colón.

Miércoles 3 de septiembre por 24 horas – Localidades de Engativá y Fontibón:

Entre la Avenida Carrera 68 y la Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86); entre la Avenida Calle 26 y el Río Salitre; y entre la Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86) y el Río Bogotá; entre la Avenida Calle 24 y el Río Salitre o el Humedal Juan Amarillo.

Barrios:

Luis Carlos Galán, Sabana del Dorado, Bosque Popular, Normandía, La Cabaña, Aeropuerto El Dorado, Centro Engativá II, Quirigua, Primavera, La Estradita, La Riviera, Los Cerezos, Garcés Navas Oriental, Bochica, Las Ferias, Ciudadela Colsubsidio, Quirigua Oriental, Marandú, El Madrigal, Villa Gladys, San José de Fontibón, Palo Blanco, El Real, Metrópolis, El Cortijo, Bolivia, Pueblo Viejo, El Cedro, San Antonio Urbano, La Estrada, El Encanto, La Serena, El Dorado, Álamos, Villa Sagrario, Bonanza, Florencia, Villa Amalia, El Laurel, Villa Luz, Engativá El Dorado, Engativá Zona Urbana, Garcés Navas Sur, Los Álamos, Las Ferias Occidental, Boyacá, Santa Cecilia, Ferrocaja Fontibón, La Faena, Santa Mónica, La Soledad Norte, Puerta de Teja, San Ignacio, San Joaquín, Normandía Occidental, Villas de Granada, Garcés Navas, El Pantano, Villas de Granada I, Autopista Medellín, La Granja, El Muelle, Villa del Mar, El Cedro, Bolivia Oriental, Los Álamos, Los Ángeles, Ciudad Bachué I Etapa, París Gaitán, París, Bolivia, Florida Blanca, Santa Rosa, Gran Granada, Bochica II, Ciudad Bachué, Villas de Alcalá, Taborá, Santa Helenita, Julio Flórez, Santa María, El Gaco, Las Navetas, San Antonio Engativá, Jardín Botánico, El Dorado Industrial, El Minuto de Dios, Bellavista Occidental y Punto de Suministro Zona Industrial de Cota (Aguas de la Sabana).

Jueves 4 de septiembre por 24 horas – Localidad de Kennedy:

Entre la Avenida Boyacá y la Avenida Villavicencio; entre el Río Fucha y el Río Bogotá; entre la Avenida Villavicencio y el Río Tunjuelo; y entre el Río Tunjuelo y la Avenida Ciudad de Cali.

Barrios:

El Rubí, Dindalito, Villa Alsacia II, Las Acacias Rural, Pastrana, Catalina II, El Tintal IV, Tintalá, Osorio III, Vergel Occidental, Ciudad Kennedy, Gran Britalia I, Ciudad Kennedy Central, El Tintal III, La Pampa, Galán, Ciudad Kennedy Occidental, Villa Nelly III Sector, El Jazmín, El Vergel Oriental, Jorge Uribe Botero, Ciudad Kennedy Oriental, Nuevo Techo, Visión de Oriente, Los Almendros, El Jazmín, Valladolid, Ciudad Kennedy Sur, Gran Britalia, Calandaima, El Paraíso, El Carmelo, Casa Blanca Sur, Chucua de la Vaca III, Techo, Chucua de la Vaca II, Casablanca, Jacqueline, Mandalay, Ciudad de Cali, Castilla, Chucua de la Vaca I, Roma, Catalina, Vereda El Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano, Osorio II, Ciudad Techo II, El Paraíso Bosa, Campo Hermoso, Tairona, Timiza A, Provivienda Occidental, Patio Bonito, Bavaria, Pío XII, María Paz, La Paz Bosa, Timiza, Class, Dindalito, Dintalito, Tocarema, Timiza B, Saucedal, Llano Grande, Timiza C, La Magdalena, Corabastos, Tintalito, La Cecilia, Las Acacias, El Danubio Azul, Patio Bonito II, Ciudad Kennedy Norte, La Campiña, Patio Bonito III, Galán Rural, Provivienda Occidental, Las Dos Avenidas.

Ubicación Puntos Estacionarios de Agua:

Junto a la entrega de agua en carrotanques se ubicarán tanques estacionarios en los siguientes puntos, los cuales funcionarán en el horario de 5 am a 10 pm desde el miércoles 3 al viernes 5 de septiembre.

LOCALIDAD DE SUBA

Parque Berlín: Calle 139 x Carrera 145A – Parque

Suba La Gaitana: Calle 135A x Carrera 125B – Frente al salón comunal

Lisboa Santa Cecilia: Carrera 158B x Calle 131A – Cancha de fútbol

Pinos de Lombardía: Carrera 107 x Calle 148 – Parque

Santa Rita: Calle 136A x Carrera 154A – Frente a la iglesia Juan Bautista

Lisboa: Carrera 151 x Calle 132A – Frente al parque Lisboa

Piedra Verde: Calle 142C x Carrera 143 – Frente al colegio Gerardo Molina

La Campiña: Calle 147C x Carrera 95 – Frente a parque

Londres: Calle 152B x Carrera 114B – Frente a un parque

El Poa: Carrera 103BIS x Calle 141 – Parque

LAS OBRAS DEL IDU

Como parte de la finalización de la obra, se construyeron 346 metros lineales de red de agua potable del sector. Es importante mencionar que, la renovación de tubería realizada en la obra se hará con el objetivo de cumplir con la normativa la EAAB-ESP.

“Antes, la red pasaba por debajo de la vía, pero debido a la ampliación del perfil de la av. El Rincón fue necesario renovarla y reubicarla en el costado norte de la avenida. Con este cambio, se garantiza un mejor servicio, mayor facilidad en el mantenimiento de la red y se evitan riesgos futuros en la infraestructura vial”, explicó Mauricio Reina, subdirector general de Infraestructura del IDU.

La operación técnica se desarrollará en dos fases: en la primera, se intervendrá la red mayor, donde se realizarán tres empalmes de tubería con diámetros entre 36 y 78 pulgadas en el sector del Tanque de Suba. La segunda fase, corresponde a la red menor, que incluye 33 empalmes de tubería de 4 a 12 pulgadas en el tramo comprendido entre la avenida El Rincón y la avenida Boyacá.

Tras la puesta en servicio de los puentes de la calle 127 en marzo de este año, el IDU avanza en la construcción de las conexiones directas entre la avenida El Rincón y la avenida Boyacá y la ejecución del proyecto ya alcanza más del 95 % de avance en su fase de obra. Al mismo tiempo, se finalizan las obras de adecuación en 54 708 m2 de espacio público, que incluyen zonas verdes, la construcción de 2,1 kilómetros de ciclorruta y la conformación del separador central de la av. El Rincón.

Estas intervenciones no solo modernizan la infraestructura vial y el entorno urbano, sino que también beneficiarán a más de 1.200.000 personas.

Esta obra la recibió la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán, en enero de 2024, en 64.58 %, y con corte a 11 de agosto de 2025 se encuentra en un 95.47 % de avance de obra.