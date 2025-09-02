Fenalco rechaza reforma tributaria propuesta por Petro: «Es una bomba de tiempo para el bolsillo de los colombianos y para la competitividad del país”

–(Imagen ilustrativa). La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, rechazó el proyecto de reforma tributaria que radicó el Gobierno Nacional en el Congreso y, tras calificarlo como «aberrante», advirtió que «afectará gravemente el bolsillo de las familias, el comercio formal y la estabilidad económica del país».

“Esta reforma tributaria disfrazada es una bomba de tiempo para el bolsillo de los colombianos y para la competitividad del país”, precisó el dirigente del gremio de los comerciantes, Jaime Alberto Cabal.

“Estamos ante una propuesta que busca resolver el desequilibrio fiscal no con eficiencia en el gasto, sino extrayendo aún más recursos de los ciudadanos y del sector productivo. Esto es insostenible y socialmente injusto”, añadió.

Tras destacar «el alarmante panorama fiscal del país» y el déficit proyectado de 6,2% en 2026 y 7,1% en 2027, una deuda pública que llegaría al 68,9% del PIB al cierre de 2024, y una ejecución de inversión que no supera el 57%, afirmó que a pesar de ello, el Gobierno insiste en alimentar un aparato burocrático costoso e ineficiente, proponiendo un presupuesto con un hueco de 26,3 billones de pesos.

“En lugar de apretarse el cinturón, el Gobierno Petro pretende que sean los colombianos quienes asuman el costo de su mala gestión fiscal”, puntualizó Cabal.

Al respecto, reseña que el proyecto de ley de financiamiento incluye medidas que representan retrocesos graves para sectores estratégicos:

? Movilidad sostenible: el aumento del IVA del 5% al 19% a vehículos híbridos y enchufables va en contravía del compromiso ambiental del país.

? Consumo legal: más impuestos a licores, cerveza y cigarrillos abrirán espacio al contrabando, reduciendo los ingresos regionales.

? Cultura y deporte: gravar con 19% los conciertos, espectáculos y eventos deportivos afectará directamente al turismo, la economía creativa y el empleo.

? Comercio formal: imponer IVA a parqueaderos y zonas comunes en centros comerciales golpeará a miles de negocios.

? Transporte y alimentos: el alza en el IVA de combustibles y el impuesto al carbono elevará los costos logísticos y el precio de la canasta familiar.

? Innovación y tecnología: la sobrerregulación a criptoactivos y fintech pone en riesgo el avance digital del país.

? Juegos en línea: gravar depósitos y criptoactivos fomentará la informalidad digital.

Ante este panorama, Fenalco hizo un llamado urgente al Congreso de la República, y especialmente a las Comisiones Terceras y Cuartas, para que asuman con responsabilidad su rol constitucional.

“Es el momento de decidir si se legisla en defensa de los ciudadanos o si se le da vía libre a un nuevo golpe fiscal que agravará la crisis económica y social que ya enfrenta Colombia. Los colombianos estaremos atentos al voto de los congresistas. Esta será una decisión que marcará el rumbo económico del país y no puede tomarse de espaldas al pueblo”, concluyó Cabal Sanclemente.