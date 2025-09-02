Bogotá abre el primer Centro de Interés de eSports en el Colegio Tomás Cipriano de Mosquera

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anuncia la apertura del primer Centro de Interés de eSports en el Colegio Tomás Cipriano de Mosquera de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, una iniciativa pionera que integra los deportes electrónicos en los procesos pedagógicos y de formación integral de los estudiantes.

Este nuevo espacio se desarrolla en el marco de la Jornada Escolar Complementaria, permitiendo que los alumnos fortalezcan sus habilidades más allá del aula mediante experiencias dinámicas y acordes a las nuevas realidades digitales.

El Centro de Interés de eSports busca potenciar las dimensiones lúdica, cognitiva, psicosocial y motriz de los estudiantes, promoviendo al mismo tiempo valores como el trabajo en equipo, la toma de decisiones estratégicas y las habilidades para la vida. Todo ello bajo un modelo pedagógico basado en la metodología Acción – Reflexión – Acción, que garantiza aprendizajes significativos y transformadores.

En su primera etapa, el centro contará con la participación de 77 estudiantes de los grados 5.º a 9.º, quienes asistirán de lunes a viernes entre las 10:30 a. m. y las 2:30 p. m.

Este logro ha sido posible gracias al decidido apoyo de la rectora Myrena Niño Vargas, cuyo liderazgo y compromiso institucional han hecho del colegio un referente en innovación pedagógica al ser pionero en la implementación de un espacio de eSports en el ámbito escolar.

Las sesiones combinan entrenamiento físico (coordinación ojo-mano, agilidad y velocidad de reacción) con entrenamiento digital enfocado en deportes electrónicos como:

MOBA (Multiplayer Online Battle Arena)

FPS (First Person Shooter)

Simuladores deportivos

RTS (Real Time Strategy)

Fighters

Battle Royale

Cabe destacar que los videojuegos estarán habilitados únicamente en los días y horarios estipulados, con fines estrictamente pedagógicos y formativos, asegurando un uso responsable y orientado al aprendizaje.

Con esta iniciativa, Bogotá reafirma su liderazgo en la integración del deporte, la educación y la innovación digital, apostándole a una formación integral que responde a los retos de las nuevas generaciones porque en el IDRD, tu bienestar es nuestra misión.