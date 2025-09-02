Bogotá coronó a los campeones distritales de los Juegos Intercolegiados 2025

Foto: IDRD

Con emoción, talento y grandes demostraciones de trabajo en equipo, esta semana se llevaron a cabo las finales distritales de los Juegos Intercolegiados 2025, organizados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Las competencias en baloncesto, fútbol y fútbol de salón reunieron a los mejores colegios de la ciudad en una verdadera fiesta del deporte escolar.

El martes 26 de agosto, en el Coliseo de la Unidad Deportiva El Salitre, se disputaron las finales de baloncesto categoría juvenil masculino y femenino, con partidos vibrantes que coronaron al Colegio Monterrosales como campeón en ambas ramas. En la rama masculina, el podio lo completaron el IED Fernando Mazuera Villegas (subcampeón), el IED El Jazmín (tercer lugar) y el Colegio Champagnat (cuarto). En la rama femenina, acompañaron al Monterrosales el Colegio Morisco (segundo), el Centro Educativo Margarita Bosco (tercero) y el Colegio Santa Luisa (cuarto).

Además, el miércoles 27 de agosto, en el Parque Olaya, se disputaron las finales de fútbol en las categorías prejuvenil y juvenil. En la prejuvenil masculina, el título quedó en manos del Colegio Santa Luisa, seguido por el Colegio Ciudadela Colsubsidio, el Colegio San Bernardo De La Salle y el Colegio Bachillerato La Patria. En la juvenil masculina, el campeonato fue para el Colegio Ciudadela Colsubsidio, que superó al Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco (segundo), al Colegio Cafam (tercero) y al Liceo Hermano Miguel De La Salle (cuarto)

Finalmente, el jueves 28 de agosto, el Parque San Cayetano fue escenario de las finales de fútbol de salón categoría juvenil masculino, donde el Liceo Comercial Nuevo Alejandrino se consagró campeón. El podio lo completaron el IED Argelia (segundo lugar), el IED José María Córdoba (tercero) y el IED La Amistad (cuarto).

“Cada final nos mostró el nivel y el compromiso de los jóvenes deportistas de Bogotá. Estos resultados son el reflejo del esfuerzo, la disciplina y la pasión de nuestros estudiantes por el deporte, y para el IDRD es un orgullo acompañar y proyectar este talento hacia las fases regionales”, afirmó Daniel García Cañón, director del IDRD.

Las competencias continuarán la próxima semana con las finales en disciplinas como voleibol, atletismo y ajedrez, encuentros que seguirán consolidando a Bogotá como semillero deportivo y mantendrán viva la pasión de los Juegos Intercolegiados 2025.

Con estas finales, Bogotá ya tiene definidos a sus equipos campeones, que representarán a la ciudad en la siguiente fase regional de los Juegos Intercolegiados 2025, en Nobsa, Boyacá, consolidando una cantera deportiva escolar que fortalece el presente y el futuro del deporte capitalino.