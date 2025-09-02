Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este miércoles 3 y jueves 4 de septiembre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este miércoles 3 y jueves 4 de septiembre de 2025 en la capital de la República por trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

Miércoles 3 de septiembre de 2025

Usme

Portal Rural II. El Portal del Divino, El Refugio, Puerta al Llano de Usme, El Nuevo Portal II Rural, El Nuevo Portal II y El Nuevo Portal.

De la diagonal 97A a la avenida calle 110 Sur, entre carrera 5I a la carrea 10 Este.

10:00 a.m.

24 horas

Estanqueidad

Suba

Mónaco, Batán, Prado Veraniego Sur y Las Villas.

De la carrera 54 a la carrera 60, entre calle 116 a la calle 129.

10:00 a.m.

24 horas

Empates

Jueves 4 de septiembre de 2025

Kennedy

Provivienda Oriental

De la avenida calle 8 Sur a la calle 26 Sur, entre avenida carrera 68 a la carrera 71D.

7:00 a.m.

27 horas

Empates

Puente Aranda

El Remanso

De la avenida calle 8 Sur a la diagonal 16 Sur, entre carrera 37 a la avenida carrera 50.

7:00 a.m.

27 horas

Empates

El Ejido e Industrial Centenario

De la avenida calle 13 a la avenida calle 20, entre transversal 39 a la carrera 50.

7:00 a.m.

27 horas

Cambio de Medidor

Chapinero

Héroes

De la calle 85 a la calle 72, entre carrera 15 Este a la carrera 20.

9:00 a.m.

24 horas

Empates

Usme

El Pedregal, El Nevado y Alaska.

De la 67A Sur a la diagonal 71D Sur, entre carrera 1C Este a la carrera 4B Este.

10:00 a.m.

24 horas

Estanqueidad

Kennedy – Puente Aranda

Alquería

De la calle 40 Sur a la avenida calle 29 Sur, entre avenida carrera 68 a la transversal 68H.

10:00 a.m.

24 horas

Empates

Kennedy

Patio Bonito II, Provivienda Occidental y Dindalito – parcial

De la avenida calle 43 Sur a la calle 38 Sur, entre carrera 86 a la carrera 89B.

10:00 a.m.

24 horas

Empates

Periodistas

De la calle 42 Sur a la calle 43 Sur, entre transversal 78H a la transversal 78J.

10:00 a.m.

24 horas

Empates

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.