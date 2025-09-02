    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este miércoles 3 y jueves 4 de septiembre en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este miércoles 3 y jueves 4 de septiembre de 2025 en la capital de la República por trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:


    Miércoles 3 de septiembre de 2025

    Usme

    Portal Rural II. El Portal del Divino, El Refugio, Puerta al Llano de Usme, El Nuevo Portal II Rural, El Nuevo Portal II y El Nuevo Portal.
    De la diagonal 97A a la avenida calle 110 Sur, entre carrera 5I a la carrea 10 Este.
    10:00 a.m.
    24 horas
    Estanqueidad

    Suba

    Mónaco, Batán, Prado Veraniego Sur y Las Villas.
    De la carrera 54 a la carrera 60, entre calle 116 a la calle 129.
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates


    Jueves 4 de septiembre de 2025

    Kennedy

    Provivienda Oriental
    De la avenida calle 8 Sur a la calle 26 Sur, entre avenida carrera 68 a la carrera 71D.
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates

    Puente Aranda

    El Remanso
    De la avenida calle 8 Sur a la diagonal 16 Sur, entre carrera 37 a la avenida carrera 50.
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates

    El Ejido e Industrial Centenario
    De la avenida calle 13 a la avenida calle 20, entre transversal 39 a la carrera 50.
    7:00 a.m.
    27 horas
    Cambio de Medidor

    Chapinero

    Héroes
    De la calle 85 a la calle 72, entre carrera 15 Este a la carrera 20.
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates

    Usme

    El Pedregal, El Nevado y Alaska.
    De la 67A Sur a la diagonal 71D Sur, entre carrera 1C Este a la carrera 4B Este.
    10:00 a.m.
    24 horas
    Estanqueidad

    Kennedy – Puente Aranda

    Alquería
    De la calle 40 Sur a la avenida calle 29 Sur, entre avenida carrera 68 a la transversal 68H.
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates

    Kennedy

    Patio Bonito II, Provivienda Occidental y Dindalito – parcial
    De la avenida calle 43 Sur a la calle 38 Sur, entre carrera 86 a la carrera 89B.
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates

    Periodistas
    De la calle 42 Sur a la calle 43 Sur, entre transversal 78H a la transversal 78J.
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte