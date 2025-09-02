El primer tren del metro de Bogotá ya está en Colombia

–El alcalde mayor Carlos Fernando Galán dio muy temprano la noticia. «El primer tren del metro de Bogotá está en Colombia. El barco ya llegó al puerto», trinó el mandatario a las 12 y 30 de la madrugada de este martes desde la ciudad de Cartagena, a la cual viajó precisamente a recibir ese componente del nuevo sistema de transporte masivo que rodará en Bogotá comercialmente en el primer trimestre de 2028.

Inmediatamente, se inició la compleja operación de desembarco de los seis vagones que componen este primer tren del metro de la capital, que llegó a territorio colombiano, concretamente a la Sociedad Portuaria de la ciudad Heroica, tras un mes de tránsito por el mar a bordo del buque CMA CGM Everglade, que habitualmente transporta 15 mil 254 contenedores, el cual zarpó a principios de agosto del puerto de Qingdao, ubicado en el oriente de China.

A las 11 y 23 a.m., el alcalde Galán envió el siguiente mensaje:

Por fin, después de 83 años, el primer tren del Metro de Bogotá llegó a Colombia. pic.twitter.com/RWQDo9uQIf — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 2, 2025

Los vagones fueron construidos en la ciudad industrial de Changchun, en la misma zona oriental del gigante asiático, y debieron recorrer más de mil doscientos kilómetros hasta el puerto de Qingdao, donde fueron embarcados hacia territorio colombiano.

En Changchun sigue el montaje del resto de los componentes de la flota. Son en total, 30 trenes cada uno de seis vagones, de una longitud de 134 metros, con capacidad para 1.800 pasajeros, de ellos 252 cómodamente sentados. Cada tren de la Línea 1 del Metro contará con 2 espacios para personas en silla de ruedas y 36 sillas priorizadas para quienes más lo necesiten.

El sistema será 100% automático y por lo tanto, no necesitará de conductor. Los trenes circularán en promedio a 43 kilómetros por hora, aunque pueden alcanzar una velocidad de hasta 80 KM/H.

El proceso de descargue del tren desde el buque hasta la cama baja donde será transportado hacia la capital de la República demora aproximadamente ocho horas, incluye el alistamiento del desembarque con su respectiva inspección, izaje con grúa, posicionamiento y aseguramiento en la cama baja.

Cuando este primer tren llegue a Bogotá, se trasladará al patio taller, desde donde iniciarán pruebas estáticas y dinámicas en 1.000 metros de vía férrea.

¡#LlegaElPrimerTrenDelMetro ?! La espera terminó ?, ya tenemos en Colombia el primero de los 30 trenes que conforman la flota de la Línea 1 del Metro de Bogotá ?. Te invitamos a conectarte con la transmisión en vivo hoy a las 2:00 pm en https://t.co/QV0XQAfSew pic.twitter.com/r2NB0KJNur — Metro de Bogotá (@MetroBogota) September 2, 2025

El primer tren llegó a Colombia cuando la construcción de la primera línea del Metro registra un avance del 57,57 por ciento. Este porcentaje abarca los avances en distintos frentes de obra, incluyendo la construcción del viaducto y otras infraestructuras necesarias para el funcionamiento del sistema de transporte. El hecho es que ya están construidos 6 kilómetros de viaducto.