Elecciones 2026 en Colombia: Se han registrado 105 comités promotores de candidaturas por firmas, 69 a la presidencia y 36 al Congreso de la República

–La Registraduría Nacional del Estado Civil reportó este martes que, a la fecha, se han registrado 105 comités inscriptores de candidaturas promovidas por grupos significativos de ciudadanos y avaladas por firmas para las elecciones previstas para el 31 de mayo de 2026, de los cuales 69 corresponden a candidaturas a la Presidencia y 36 al Congreso de la República.

Concretamente, la autoridad electoral precisa que para las elecciones al Congreso de la República se han registrado 36 comités inscriptores de candidaturas avaladas por firmas: 17 al Senado de la República (12 por Cundinamarca, 1 por Antioquia, 1 por Valle, 1 por Atlántico, 1 por Risaralda y 1 por Arauca) y 19 a la Cámara de Representantes (14 por circunscripciones territoriales, 3 por Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) y 2 por la circunscripción internacional).

Para la Presidencia de la República, los aspirantes forman parte de los siguientes partidos y movimientos:

-Pacto Histórico

-Partido Centro Democrático.

-Movimiento de Salvación Nacional.

-Partido Alianza Verde.

-Partido Cambio Radical.

-Frente Amplio.

-Coalición Unitarios.

-Coalición ¡Ahora Colombia!

El listado de precandidatos y candidatos presidenciales es el siguiente:

Pacto Histórico

-Gustavo Bolívar

-Iván Cepeda

-Daniel Quintero

-Carolina Corcho

-María José Pizarro

-Gloria Inés Ramírez

-Susana Muhamad

-Gloria Flórez

-Alfredo Saade

-Alí Bantú Ashanti

Centro Democrático

-María Fernanda Cabal

-Paola Holguín

-Paloma Valencia

-Andrés Guerra

-Miguel Uribe Londoño

Movimiento de Salvación Nacional

-Abelardo de la Espriella

Partido Alianza Verde

-Jota Pe Hernández

-Maurice Armitage

-Luis Carlos Leal

Cambio Radical

-Temístocles Ortega

Coalición Frente Amplio

-Roy Barreras

Independiente

-Camilo Romero

En Marcha

-Juan Fernando Cristo

Colombia Renaciente

-Luis Gilberto Murillo

Movimiento Alternativo Indígena y Social

-Martha Peralta

Coalición Unitarios

-Carlos Caicedo

Dignidad y Compromiso

-Sergio Fajardo

Nuevo Liberalismo

-Juan Manuel Galán

Unidos

-Aníbal Gaviria

Ciudadanos Libres

-Juan Carlos Cárdenas

Sin Miedo

-Juan Guillermo Zuluaga

Colombia Diferente

-Héctor Olimpo Espinosa

Partido Liberal Colombiano

-Mauricio Gómez

Precandidatos inscritos por comités de firmas

Causa Colombia

-Jaime Araújo Rentería

Avanza Colombia

-Mauricio Cárdenas

Valientes

-Victoria Eugenia Dávila

Firmes Con Lizcano

-Mauricio Lizcano

Con Claudia, Imparables

-Claudia López

Sí Hay Un Camino

-David Luna

Con Toda Por Colombia

-Juan Daniel Oviedo

Luz para Colombia

-Luz María Zapata

Independientes

-Vicky Dávila

-Juan Carlos Pinzón

-Luis Carlos Reyes

-Carlos Felipe Córdoba

-Juan Carlos Saldarriaga

-José Manuel Ríos Morales

-Miguel Abraham Polo Polo

La Registraduría Nacional adelanta jornadas de capacitación dirigidas a dichos comités donde se han socializado las causales de validación o invalidación de los apoyos o firmas y se han dado recomendaciones para el proceso de entrega de los formularios de apoyo.

A su vez, en estas jornadas se han recordado las fechas establecidas en los calendarios electorales de Congreso y presidencia de la República relacionadas con el registro de los comités, la entrega de los apoyos y la inscripción de candidatos. Igualmente, se han explicado cuáles son los requisitos generales y específicos para la inscripción de las candidaturas a ambos certámenes democráticos, así como el procedimiento para la realización de dicha inscripción.

Es de resaltar que, durante estos espacios de capacitación dispuestos por la Registraduría Nacional, también se han resuelto dudas e inquietudes de los comités con el propósito de brindar plenas garantías de transparencia y facilitar los procesos de recolección de firmas y posterior inscripción de candidaturas.