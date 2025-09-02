IDRD hace llamado al Gobierno Nacional por el deporte y reafirma su compromiso con una mayor inversión en atletas y paratletas para el 2026

Foto: IDRD

En un contexto en el que el deporte colombiano enfrenta el recorte presupuestal más profundo de su historia a nivel nacional, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) hace un llamado al Gobierno Nacional para que reconsidere esta decisión, que pone en riesgo el futuro del alto rendimiento y el desarrollo de nuestros deportistas.

Mientras el presupuesto nacional para el sector atraviesa una reducción sin precedentes, Bogotá envía un mensaje claro: en la capital el deporte sí es prioridad. El IDRD destinó en 2025 más de 57.000 millones de pesos al apoyo de los atletas y paratletas del Equipo Bogotá, beneficiando a más de 1.600 deportistas que representan a la ciudad en competencias nacionales e internacionales. Además, para 2026 se proyecta un aumento del 35 %, lo que permitirá alcanzar los 77.000 millones de pesos y consolidar una inversión récord que fortalece el alto rendimiento y garantiza el bienestar integral de los deportistas.

“Mientras otros recortan, nosotros invertimos. Mientras se cierran puertas, aquí se abren oportunidades. Para Bogotá, el deporte sí es clave”, reafirmó el director del IDRD, Daniel García Cañón.

El IDRD expresa su solidaridad con atletas, entrenadores y dirigentes que hoy alzan la voz frente a los recortes nacionales. El deporte no solo es un motor de transformación social, sino también un generador de identidad, equidad y oportunidades. Bogotá, con hechos y recursos, reafirma su compromiso: respaldar a quienes lo entregan todo en las canchas, las pistas, las piscinas y los coliseos, para inspirar y dejar en alto el nombre de la ciudad y del país.