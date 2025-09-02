Pasajes gratis de TransMilenio: 800 mil personas beneficiadas para septiembre

Foto: Secretaría de Integración Social

Inician las recargas de septiembre de pasajes gratis en TransMilenio para más de 800.000 personas beneficiarias, como parte de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

Este mes, el Distrito destina una inversión superior a los $10.000 millones, garantizando que personas mayores de 62 años, personas con discapacidad y quienes se encuentran en situación de pobreza puedan movilizarse por la ciudad sin costo.

Distribución del beneficio en septiembre

Es importante tener en cuenta que la cantidad de pasajes gratis asignados, varía según el perfil socioeconómico de las personas beneficiarias (Sisbén).

¿Quiénes reciben los pasajes?

• Personas mayores de 62 años.

• Personas con discapacidad que cuenten con certificación Distrital.

• Personas mayores de 16 años en pobreza extrema o moderada (Sisbén).

¿Cómo se activa el beneficio?

Existen dos formas sencillas para hacerlo.

En taquillas de TransMilenio:

Llevar la tarjeta TuLlave personalizada.

Solicitar la activación del subsidio.

En puntos automáticos con pantalla:

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.

Seleccionar la opción “Transacciones virtuales”.

Dar clic en “Solicitar Subsidio/Convenio”.

Verificar el número de pasajes asignados.

Dar clic en “Finalizar” para completar el proceso.

Importancia de la personalización de la tarjeta TuLlave

Para acceder al beneficio de pasajes gratis, las personas deben contar con la tarjeta TuLlave personalizada, única vía para recibir el apoyo. Esta tarjeta tiene un número que identifica a cada persona y permite determinar quiénes son beneficiarios para realizar las recargas según su perfil socioeconómico.

Revise el punto de personalización más cercano: https://www.tullaveplus.gov.co/conoce-tullave/puntos-de-personalizacion

Consulta si eres beneficiario o beneficiaria

Integración Social realiza las recargas a las personas que hacen uso frecuente del subsidio. Para verificar si eres o algún miembro de tu familia es beneficiario, ingresa a: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado#consultas

También puedes obtener información en las redes sociales de la SDIS, en la línea 601 380 8330 (opción 6) o acercándote a cualquiera de las 16 subdirecciones locales. Consulta el directorio aquí: https://bit.ly/3IOlmzF

Con la estrategia de pasajes gratis, Bogotá avanza en la construcción de una ciudad más equitativa, donde la movilidad se reconoce como un derecho y no un privilegio. Este beneficio reduce barreras sociales y económicas, permitiendo que miles de personas en condición de pobreza y vulnerabilidad se movilicen con dignidad y accedan a más oportunidades.