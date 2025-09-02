Barrios de Kennedy, Engativá, Suba y Fontibón que tendrán cortes de agua por obras del 3 al 5 de septiembre

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) autorizó al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) el desvío de una línea matriz de distribución de acueducto, trabajo que obliga a suspender el suministro de agua entre el miércoles 3 y jueves 4 de septiembre de 2025 en sectores de las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy.

Estos trabajos permiten avanzar en las obras de la avenida El Rincón – Tabor y la av. Boyacá, que hacen parte de la obra del acuerdo de Valorización 523 de 2013 y que ya alcanzan un 95 % de avance de construcción.

Listado de cortes de agua por fechas, localidades y barrios

Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre por 48 horas – Localidad de Suba:

Entre la calle 127 (Humedal Juan Amarillo) y la calle 170 (Humedal La Conejera); entre la av. carrera 91 y el Río Bogotá; entre la av. Boyacá y la av. carrera 91; y entre los Cerros de Suba (Lindaraja) y la calle 127 (Humedal Juan Amarillo).

Barrios:

San Cayetano, Los Naranjos, Aures II, Villa Elisa, Lago de Suba, Aures, Potrerillo, Altos de Chozica, El Rincón, Niza Suba, Tibabuyes Occidental, San Carlos de Suba, El Rincón Norte, La Chucua, Santa Cecilia, Club de Los Lagartos, Salitre Suba, Sabana de Tibabuyes, Lombardía, Campanella, El Pino, Tibabuyes Universal, Bilbao, Santa Teresa de Suba, Tuna, Rincón de Santa Inés, Bosques de San Jorge, El Poa, Rincón de Suba, Tibabuyes II, Sabana de Tibabuyes Norte, Berlín, San Pedro, Tuna Baja, Las Mercedes Suba, Pinos de Lombardía, Las Flores, Puerta del Sol, Costa Azul, Ciudad Hunza, Las Mercedes I, Tibabuyes, Villa Hermosa, La Gaitana, La Gaitana Oriental, Villa María, Tibabuyes, Tuna Rural, Toscana, Lisboa, Lech Walesa, Ttes. de Colombia, Santa Cecilia, Nueva Tibabuyes, Santa Rita de Suba, La Carolina de Suba, Almirante Colón.

Miércoles 3 de septiembre por 24 horas Localidades de Engativá y Fontibón:

Entre la avenida carrera 68 y la avenida Ciudad de Cali o carrera 86; entre la avenida calle 26 y el Ri?o Salitre; y entre la avenida Ciudad de Cali o carrera 86 y el Ri?o Bogota?; entre la avenida calle 24 y el Ri?o Salitre o el Humedal Juan Amarillo.

Barrios:

Luis Carlos Galán, Sabana del Dorado, Bosque Popular, Normandía, La Cabaña, Aeropuerto El Dorado, Centro Engativá II, Quirigua, Primavera, La Estradita, La Riviera, Los Cerezos, Garcés Navas Oriental, Bochica, Las Ferias, Ciudadela Colsubsidio, Quirigua Oriental, Marandú, El Madrigal, Villa Gladys, San José de Fontibón, Palo Blanco, El Real, Metrópolis, El Cortijo, Bolivia, Pueblo Viejo, El Cedro, San Antonio Urbano, La Estrada, El Encanto, La Serena, El Dorado, Álamos, Villa Sagrario, Bonanza, Florencia, Villa Amalia, El Laurel, Villa Luz, Engativá El Dorado, Engativá Zona Urbana, Garcés Navas Sur, Los Álamos, Las Ferias Occidental, Boyacá, Santa Cecilia, Ferrocaja Fontibón, La Faena, Santa Mónica, La Soledad Norte, Puerta de Teja, San Ignacio, San Joaquín, Normandía Occidental, Villas de Granada, Garcés Navas, El Pantano, Villas de Granada I, Autopista Medellín, La Granja, El Muelle, Villa del Mar, El Cedro, Bolivia Oriental, Los Álamos, Los Ángeles, Ciudad Bachué I Etapa, París Gaitán, París, Bolivia, Florida Blanca, Santa Rosa, Gran Granada, Bochica II, Ciudad Bachué, Villas de Alcalá, Taborá, Santa Helenita, Julio Flórez, Santa María, El Gaco, Las Navetas, San Antonio Engativá, Jardín Botánico, El Dorado Industrial, El Minuto de Dios, Bellavista Occidental y Punto de Suministro Zona Industrial de Cota (Aguas de la Sabana).

Jueves 4 de septiembre por 24 horas Localidad de Kennedy:

Entre la avenida Boyaca? y la avenida villavicencio; entre el Ri?o Fucha y el Ri?o Bogota?; entre la avenida Villavicencio y el Ri?o Tunjuelo; y entre el Ri?o Tunjuelo y la avenida Ciudad de Cali.

Barrios:

El Rubí, Dindalito, Villa Alsacia II, Las Acacias Rural, Pastrana, Catalina II, El Tintal IV, Tintalá, Osorio III, Vergel Occidental, Ciudad Kennedy, Gran Britalia I, Ciudad Kennedy Central, El Tintal III, La Pampa, Galán, Ciudad Kennedy Occidental, Villa Nelly III Sector, El Jazmín, El Vergel Oriental, Jorge Uribe Botero, Ciudad Kennedy Oriental, Nuevo Techo, Visión de Oriente, Los Almendros, El Jazmín, Valladolid, Ciudad Kennedy Sur, Gran Britalia, Calandaima, El Paraíso, El Carmelo, Casa Blanca Sur, Chucua de la Vaca III, Techo, Chucua de la Vaca II, Casablanca, Jacqueline, Mandalay, Ciudad de Cali, Castilla, Chucua de la Vaca I, Roma, Catalina, Vereda El Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano, Osorio II, Ciudad Techo II, El Paraíso Bosa, Campo Hermoso, Tairona, Timiza A, Provivienda Occidental, Patio Bonito, Bavaria, Pío XII, María Paz, La Paz Bosa, Timiza, Class, Dindalito, Dintalito, Tocarema, Timiza B, Saucedal, Llano Grande, Timiza C, La Magdalena, Corabastos, Tintalito, La Cecilia, Las Acacias, El Danubio Azul, Patio Bonito II, Ciudad Kennedy Norte, La Campiña, Patio Bonito III, Galán Rural, Provivienda Occidental, Las Dos Avenidas.

La programación de cortes de agua se presentará de la siguiente manera:

La suspensión más grande cobijará a la localidad de Suba, desde las cero horas del miércoles 3 de septiembre y por 48 horas. En algunos sectores la recuperación del servicio podría tardar 12 horas adicionales.

En algunos sectores la recuperación del servicio podría tardar 12 horas adicionales. Ese mismo miércoles 3 de septiembre se presentará un corte de agua, desde las cero horas y durante 24 horas en la localidad de Engativá y algunos barrios de la localidad de Fontibón , margen sur del aeropuerto El Dorado; y en la zona industrial de Cota, donde el servicio es prestado por el operador Aguas de La Sabana.

, margen sur del aeropuerto El Dorado; y en la zona industrial de Cota, donde el servicio es prestado por el operador Aguas de La Sabana. El jueves 4 de septiembre el suministro de agua se suspenderá desde las cero horas y por espacio de 24 horas en la localidad de Kennedy.

Dentro de la coordinación interinstitucional, el IDU instalará puntos estacionarios de agua en Suba y junto a la EAAB habilitará el servicio de carrotanques a los sectores que lo requieran después de las 6 horas del cierre, los cuales se podrán solicitar a través de la Acualínea 116.

El servicio de los puntos estacionarios y de los puntos fijos estará habilitado desde las 6 a. m. y hasta las 10 p. m., desde el miércoles 3 de septiembre hasta el viernes 5 de septiembre.

Ubicación Puntos Estacionarios de Agua:

Junto a la entrega de agua en carrotanques se ubicarán tanques estacionarios en los siguientes puntos, los cuales funcionarán en el horario de 5 am a 10 pm desde el miércoles 3 al viernes 5 de septiembre.

SUBA