    Bogotá fortalece los programas de movilidad escolar con entrega de más de 600 bicicletas a guías

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Programas de movilidad escolar Bogotá entrega 600 bicicletas a guíasFoto: Secretaría de Movilidad.

    Bogotá entregó bicicletas de montaña (MTB) a los guías escolares que acompañan a niñas, niños y adolescentes en los proyectos Al Colegio en Bici y BiciParceros, con el fin de fortalecer su labor en las 133 rutas de confianza y 24 polígonos seguros que hoy funcionan en la ciudad.

    Con este equipamiento de 619 bicicletas se fortalece la seguridad en la vía de los guías, aporta a su bienestar y reafirma el compromiso de Bogotá con una movilidad más sostenible.

    “En los últimos años hemos trabajado en la expansión de nuestros proyectos de movilidad escolar, y un paso clave era asegurar la disponibilidad de bicicletas para los guías. Con esta entrega, respaldamos su labor y garantizamos que los recorridos de las niñas, niños y adolescentes beneficiarios de Al Colegio en Bici y BiciParceros se hagan de manera segura y sostenible”, indicó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

    Dentro del programa Niñas y Niños Primero, que adelantan en conjunto la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y Secretaría de Educación del Distrito (SED), se desarrollan los proyectos Al Colegio en Bici, que permite el acompañamiento de las y los estudiantes de forma segura a través de caravanas guiadas en bicicletas entregadas en calidad de préstamo por la Administración distrital; y BiciParceros, que provee polígonos seguros a adolescentes que cuentan con sus propias bicicletas para desplazarse hacia al colegio y de vuelta a la casa.

    Actualmente, Al Colegio en Bici está conformado por 303 guías, 17 encargados zonales, 2 apoyos y una líder operativa; mientras que el equipo de BiciParceros cuenta con 121 guías, 7 encargados zonales, un apoyo y un líder operativo.

    Ambas iniciativas benefician a cerca de 7.000 estudiantes de 15 localidades de Bogotá y reportan más de 640.000 viajes en bicicleta en lo que va corrido del año.

