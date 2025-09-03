122 propuestas avanzan a la siguiente fase del premio a la Investigación e Innovación Educativa del IDEP

Imagen: IDEP.

El Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) recibió 170 propuestas en el Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2025;115 en la categoría de innovación y 55 en investigación, de 337 maestras y maestros que lideran procesos de transformación educativa desde las aulas.

Entre las temáticas más destacadas de esta versión se encuentran el bienestar emocional, la educación ambiental, la comunicación escolar y el enfoque STEAM, reflejando una apuesta de la comunidad docente por una escuela más humana, crítica e innovadora.

Del 1 al 26 de septiembre las propuestas seleccionadas serán evaluadas por pares académicos —dos por cada propuesta—, quienes analizarán los artículos presentados con base en los criterios definidos en la reglamentación del Premio.

El Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2025 es un reconocimiento de la ciudad a los aportes que realizan maestras y maestros al sector educativo, impulsando proyectos que fortalecen la calidad de la educación desde la práctica docente y contribuyen al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes en Bogotá.

Conoce ingresando aquí las propuestas habilitadas.