Carlos Camargo Assis fue elegido por el Senado nuevo magistrado de la Corte Constitucional

–El exdefensor del Pueblo y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Carlos Camargo Assís fue elegido con 62 votos este miércoles por la Plenaria del Senado nuevo integrante de la Corte Constitucional.

Camargo Assís, natural del municipio de Cereté, Córdoba, abogado, educador, académico y miembro del Partido Conservador y quien a la fecha se desempeña como Vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda de la cual es egresado, se impuso en la votación sobre los otros dos ternados que envió la Corte Suprema de Justicia: María Patricia Balanta Medina y Jaime Humberto Tobar Ordóñez. La abogada Balanta obtuvo 41 votos de los senadores.

En su intervención en medio del debate, Camargo Assís destacó que a lo largo de su trayectoria, ha tenido «el privilegio de recorrer el país y de entender su diversidad, sus desafíos y sus necesidades desde la academia, desde lo público, desde lo privado”.

“Comparezco ante ustedes para reafirmar mi vocación de servicio y compromiso con el estado social y democrático de derecho, aspirando a una justicia constitucional que atienda los desafíos presentes y futuros”, precisó.

Y tras su elección, el nuevo magistrado indicó:

“Quiero dejar constancia de mi compromiso con la realidad nacional. Una corte que ignora la vida diaria de los ciudadanos, sus angustias y esperanzas se arriesga a perder legitimidad”.

Además señaló: “Colombia puede tener la certeza de qué este magistrado trabajará sin descanso para garantizar la supremacía de la Constitución, y para asegurar que ninguna coyuntura política pueda poner en riesgo la permanencia de nuestros principios fundacionales”.

Igualmente sostuvo que se comprometía «a que cada decisión esté inspirada en el respeto por la dignidad de la persona humana, que es el eje de nuestro orden constitucional. Defenderé las libertades, promoveré las garantías y velaré porque la justicia llegue a todos los rincones”.