Obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá llegaron en agosto a 62,18 % de avance general

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó este martes 2 de septiembre que durante el mes de agosto de 2025, la obras del Metro de Bogotá lograron un avance de 2.52 %, acumulando un avance general del 62,18 %.

El mandatario capitalino entregó este nuevo dato de avance de las obras del proyecto de infraestructura más importante del país, durante el desembarque del primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que arribó este 2 de septiembre al puerto de Cartegena, que luego iniciará su traslado a la capital.

“El avance del Metro en el mes de agosto es un hito importante (…) el mes de agosto del actual año permitió un avance de 2.52 % en un solo mes, es el avance más importante que ha tenido en un mes el proyecto y la meta que tenemos en mantener el impulso para superar el 70 % al finalizar el año 2025”, comentó el alcalde Carlos Galán.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), al 31 de agosto de 2025 la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un 62,18 % de avance.

¡Ya está en Colombia el primer tren del Metro de Bogotá!

Este martes 2 de septiembre de 2025 arribó a Cartagena el primer tren Línea 1 del Metro que ahora inicia su camino rumbo a Bogotá.

El primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá fue entregado en la ciudad de Changchun al concesionario Metro Línea 1 (ML1) por la firma Railway Rolling Stock Corporation (CRRC Corporation Limited), una de las fábricas de material rodante más importantes del mundo.v

La fabricación del tren comenzó a mediados del 2024, se extendió por un periodo de 10 meses aproximadamente. Durante este tiempo se llevaron a cabo sus principales procesos de construcción: armado de la estructura de los vagones, pintura y acabados, y ensamblaje de equipos. Estas etapas se ejecutaron simultáneamente en los seis vagones, lo que permitió optimizar los tiempos sin comprometer la calidad ni los detalles.

«La primera flota que operará la Línea 1 del Metro de Bogotá está compuesta por 30 trenes, que llegarán desde ahora y hasta octubre del próximo año, a un ritmo de entre uno y dos por mes. Estamos a la expectativa de recibir cinco este año. Actualmente, en la fábrica de China hay dieciséis trenes en proceso de construcción, uno tras otro»: Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá.

Una vez finalizada la producción del material rodante, el tren fue sometido a pruebas estáticas, que validan su funcionamiento sin movimiento; pruebas dinámicas, en operación; y recorridos preoperacionales en vía principal, las cuales verifican las características operativas fundamentales tanto en modo manual como automático.

Finalizada esta etapa, el tren continuó con una prueba de recorrido en China de 2.500 kilómetros, que también será realizada en Bogotá, y que consistió en operarlo en conducción manual y otra en modo automático, regulado por el sistema de señalización y control, siempre bajo la supervisión del personal técnico.

Esta etapa, que será replicada en Bogotá el próximo año cuando el viaducto ya cuente con 5.760 metros construidos, permitió comprobar su desempeño en un entorno de operación controlada.