Cayó en Cúcuta alias HD cabecilla de la banda criminal «Tren de Aragua»

–El director de la Policía Nacional, Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, reportó la captura de Henderson Ernesto Dorante Parra, más conocido con el alias de «HD», señalado cabecilla de la banda criminal «Tren de Aragua», en una operación en coordinación con la Oficina Central Nacional de Interpol y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela.

El general Triana afirmó que este sujeto, «uno de los más peligrosos criminales de esta organización terrorista transnacional» fue capturado en la ciudad de Cúcuta.

Destacó que la labor de la Inteligencia de la Policía Nacional fue fundamental para hacer efectiva la Notificación Roja, mediante la cual este delincuente era buscado en 196 países, por los delitos de financiamiento del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas y asociación para delinquir.

Alias ‘HD’, quien en 2023 se fugó junto con el máximo cabecilla, alias ‘Niño Guerrero’, y otros 41 presos del centro penitenciario Tocorón (Venezuela), permanecía oculto en la capital de Norte de Santander desde hace seis meses, empleando documentación falsa y buscando legalizar su permanencia en Colombia para evadir a las autoridades.

«El prófugo no solo era el principal articulador logístico y financiero de la organización en las fronteras de Colombia y Ecuador, sino el responsable del tráfico de armas y municiones para fortalecer células terroristas y canalizador de recursos ilícitos mediante extorsión, contrabando y operaciones transfronterizas», indicó el general Triana.

«Con este nuevo y contundente golpe de la Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia avanzamos en el desmantelamiento del ‘Tren de Aragua’», puntualizó.

Esta captura constituye un nuevo golpe a la peligrosa banda de origen venezolano. El 7 de agosto, cayó en poder de las autoridades en Bogotá, Carlos Alfredo Segura Hernández, alias «Segura» o «el loco», presunto integrante de la misma banda criminal enjuiciado por por fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos de uso privativo de las fuerzas militares.

Alias Segura era el encargado de custodiar inmuebles utilizados como depósitos de armamento y material de intendencia. Durante la operación, la policía incautó cuatro celulares, una granada aturdidora, una granada de perdigones y 200 gramos de marihuana.

Segura Hernández sería el responsable de un atentado armado contra un policía en el municipio de Cota, Cundinamarca, en 2019. También se le acusa de coordinar la logística de la organización, usando bodegas para acopiar el armamento que usaban para intimidar, según los expedientes.