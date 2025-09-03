Cargos al expresidente de la EPS Emssanar por presunta omisión de pagos por más de $998 mil millones

–La Procuraduría General de la Nación anunció este miércoles que formuló pliego de cargos contra el expresidente ejecutivo y representante legal de EMSSANAR EPS S.A.S., José Homero Cadena Bacca, por presunta omisión en la gestión de las cuentas por pagar de la entidad, cuyo pasivo consolidado con corte al 31 de diciembre de 2020 ascendía a $998.716 millones.

La Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública señaló que, según el material probatorio, una proporción superior al 25 % del total adeudado se encontraba en mora, con atrasos que superaban los 60, 120 y hasta 360 días, lo que habría afectado el flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y, con ello, la oportuna prestación de los servicios a los usuarios.

Según el ente de control, el Cadena Bacca, quien fungió como ejecutivo de EMSSANAR entre febrero de 2020 y noviembre de 2021, habría omitido adoptar medidas de dirección y control financiero que permitieran mitigar los atrasos, comprometiendo la destinación específica de los recursos parafiscales administrados por la EPS.

La Procuraduría calificó la presunta conducta de Cadena Bacca en la EPS del suroccidente colombiano como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.