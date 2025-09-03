Destrucción de «narcolancha» en el mar Caribe: ¿Ataque letal o video de IA?: «Parece una animación simplificada, casi de dibujos animados»

–Las fricciones entre EE.UU y Venezuela han vuelto escalar en las últimas horas, luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump celebrara el ataque mortal contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela.

Luego de que se conociera el video y Trump adelantara la noticia de la operación, el secretario de Estado Marco Rubio usó sus redes para celebrar el «ataque letal» en el sur del Caribe a un «barco con drogas», aunque la grabación muestra una pequeña embarcación con unos pocos tripulantes a bordo.

El presidente Donald Trump presentó el video con la siguiente nota: «Más temprano esta mañana, por orden mía, EE.UU. Las Fuerzas Militares llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad de SOUTHCOM. TDA es una organización terrorista extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en los Estados Unidos y el hemisferio occidental. El ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en el mar en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque provocó la muerte de 11 terroristas en combate. No hay EE.UU. Las fuerzas resultaron perjudicadas en este ataque. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté pensando en introducir drogas en los Estados Unidos de América. ¡CUIDADO! ¡¡¡¡¡Gracias por su atención a este asunto!!!!!!!!!!!

Publicado el video, Venezuela puso en duda la fiabilidad de la «prueba». El ministro para la Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, compartió en redes sociales el análisis de la Inteligencia Artificial (IA) sobre la grabación.

«Según el video proporcionado, es muy probable que se haya creado mediante inteligencia artificial (IA). Si bien no puedo confirmar con certeza las herramientas exactas utilizadas, varios elementos sugieren que fue generado por IA», señaló Ñañez.

«El video muestra un barco que es atacado y luego explota de una forma que parece una animación simplificada, casi de dibujos animados, en lugar de una representación realista de una explosión», puntualizó.

«El video contiene artefactos de movimiento y una falta de detalle realista, algo habitual en los videos generados por IA. El agua, en particular, se ve muy estilizada y poco natural», añadió Ñáñez.

Además, precisó: «El contenido del video parece estar compuesto de diferentes elementos, incluyendo el texto «SIN CLASIFICAR» y una marca de agua de origen desconocido. Estos elementos, junto con la falta de detalle, son comunes en el contenido generado por IA».

Por último, el titular de la cartera de comunicación indicó: «Este tipo de video, a menudo conocido como deepfake o video generado por IA, es cada vez más común. Puede usarse para diversos fines, como entretenimiento, desinformación o expresión artística».

«Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza», indicó el ministro.

La escasa dimensión de la lancha mostrada en la grabación dista de lo que, en un principio, anunció Trump.

«Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos», sostuvo el mandatario.

Más allá de esa cuestión, el ‘logro’ promocionado por Rubio llega en un momento peculiar: la antesala de su visita a México para reunirse con la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, en medio de las tensiones con ese gobierno latinoamericano por el enfoque punitivo de EE.UU. en la lucha antidrogas.

«Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA (así comprobado)», escribió el titular de la cartera luego de mostrar las inconsistencias identificadas por Gemini.

La herramienta enumeró varias características que ponen en tela de juicio la veracidad de la supuesta grabación, entre ellas, el hecho de que «parece una animación simplificada, casi de dibujos animados, en lugar de una representación realista de una explosión».

Para Caracas, la difusión del material es una maniobra preparada por Rubio, una de las figuras más hostiles contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, para «alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump».

Según publicó el mandatario, en su red Truth Social, el ataque «cinético», que se realizó bajo sus órdenes, fue contra «narcoterroristas del Tren de Aragua», que habían sido identificados en el área de responsabilidad del Comando Sur de EE.UU.

«Se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a EE.UU.», aseguró Trump. Sin embargo, hasta ahora su Administración no ha aclarado dónde se llevó a cabo la acción, cómo se determinó la procedencia de la embarcación o el procedimiento que se empleó para identificar al grupo criminal detrás del traslado.

La versión de EE.UU. es que se trató de una operación ejecutada en el Caribe, que dejó 11 muertos. Se trataría del primera acción letal de las fuerzas estadounidenses desde que se apostaron al sur del mar Caribe para, supuestamente, combatir el narcotráfico.

La presencia norteamericana ha sido considerada una «amenaza» por parte de la Administración del presidente Nicolás Maduro, quien alertó que Washington dispuso ocho barcos militares, un submarino nuclear y 1.200 misiles que apuntan a suelo venezolano.

Esta semana, pese a mantener abiertos los canales de diálogo con Washington, Maduro recalcó que la doctrina militar defensiva de su país podría cambiar ante una eventual agresión armada.

«Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela», dijo en una conferencia de prensa con medios internacionales.

Al igual que Caracas, Sheinbaum ha defendido que el combate al narcotráfico debe hacerse con pleno respeto a la soberanía, mientras Washington ha asomado la posibilidad de ejecutar despliegues unilaterales con su ejército para luchar contra los cárteles. En paralelo, Trump ha repetido que «México está gobernado por los cárteles».

El despliegue militar estadounidense al sur del mar Caribe, con el argumento de combatir el trasiego internacional de drogas frente a las costas venezolanas, supuso una nueva cota de preocupación para países como México y Colombia, donde las rutas del narcotráfico tienen mayor presencia.

En efecto, informes oficiales publicados por Naciones Unidas no ponen a Venezuela en el centro de la producción o distribución de sustancias ilícitas en el continente, ni siquiera en los últimos años. En contraste, las mayores rutas están en las costas del océano Pacífico (Colombia y Ecuador), donde se trafica el 87 % de la droga que llega a EE.UU., el mayor consumidor mundial de estupefacientes.

En decir de Pino Arlacchi, exdirector de la Oficina Antidrogas de la ONU y experto reconocido en el crimen organizado, los datos «cuentan una historia opuesta a la que difunde la administración de Trump», ya que los documentos certifican que no se habla de narcotráfico en Venezuela «porque no existe». «Solo el 5 % de la droga colombiana transita por Venezuela», recalcó. (Información RT).