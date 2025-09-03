–Con la presencia de más de 20 líderes mundiales China conmemoró este miércoles la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la aniquilación del fascismo (1937-1945) y el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el imponente desfile, China mostró todo su potencial militar.

El evento conmemorativo tuvo lugar en la emblemática plaza Tiananmén de Pekín y entre los personajes presentes estuvieron los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; de Serbia, Aleksandar Vucic; de Irán, Masoud Pezeshkian; de Cuba, Miguel Díaz-Canel; el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico; y el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-un.

Durante su discurso de apertura del desfile, el presidente chino, Xi Jinping, expreso su «más profundo respeto a los veteranos, compañeros de armas, patriotas y generales que participaron en la guerra de resistencia contra los invasores japoneses».

Al mismo tiempo, declaró que la humanidad vuelve a enfrentare a la elección entre la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, los resultados beneficiosos para todos o los juegos de suma cero. «El pueblo chino se mantendrá firme en el lado correcto de la historia y en el lado del progreso humano, se adherirá al camino del desarrollo pacífico y se unirá al resto del mundo para construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad», afirmó.

En este contexto, destacó que «la humanidad tiene un destino común», subrayando que solo la igualdad entre países y pueblos, y la convivencia en armonía, permitirán garantizar la seguridad común, eliminar las causas fundamentales de las guerras y evitar que se repitan las tragedias históricas.

China se convirtió en un contribuyente vital en la victoria de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial: su campo de batalla inmovilizó gran parte de la capacidad militar de Japón, lo que impidió que Tokio invadiera la URSS, la India o Australia.

Se estima que entre 1931 (cuando Japón invadió Manchuria y creó ahí el Estado títere de Manchukuo, lo que marcó el comienzo del conflicto armado) y 1945, el gigante asiático destruyó más de dos tercios de las fuerzas terrestres japonesas. Pero el precio fue astronómico: más de 35 millones de chinos muertos, superando los 27 millones de la Unión Soviética y eclipsando las pérdidas estadounidenses, que rondaron los 500.000.

En el caso de China, la lucha contra el fascismo no comenzó en 1939 con la invasión alemana a Polonia, sino el 18 de septiembre de 1931, con el Incidente de Mukden, provocado por el militarismo japonés, que derivó rápidamente en una invasión a gran escala del noreste de China. Posteriormente, el 7 de julio de 1937, la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa se intensificó a un ritmo vertiginoso hasta el fin de la guerra en 1945 con la rendición definitiva de las potencias del Eje, convirtiendo a China en el principal campo de batalla oriental en la guerra mundial contra el fascismo.

A lo largo de los 14 años de guerra de resistencia contra la agresión japonesa, marcados por episodios de extrema violencia, China sufrió más de 35 millones de muertos y heridos, lo que la coloca entre las naciones que pagaron el precio humano más alto durante la Guerra Mundial Antifascista. Sin embargo, este enorme costo de vidas ha sido escandalosamente silenciado en Occidente, especialmente considerando que gran parte de las víctimas fueron civiles sometidos a prácticas de genocidio, como fusilamientos masivos, torturas, exterminios, desplazamientos, campos de concentración, experimentos con humanos vivos, armas químicas o trabajo esclavo, por parte del imperialismo japonés. Al respecto, la Masacre de Nanjing fue una de las páginas más oscuras durante los 14 años.

En el contexto actual, marcado por turbulencias y cambios a nivel mundial, China, como uno de los principales representantes del Sur Global, ha desempeñado un papel decisivo en la defensa del multilateralismo y en la oposición al unilateralismo, al proteccionismo, al hegemonismo y a la política de poder. Tanto la Iniciativa de la Franja y la Ruta como las tres importantes iniciativas globales para el Desarrollo, la Seguridad y la Civilización, todas propuestas por el presidente chino, buscan llevar a la práctica la idea de una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

