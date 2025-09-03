MinHacienda: ¿Qué es verdad y qué es mentira de lo que se ha divulgado en torno a la Ley de Financiamiento?

–El Ministerio de Hacienda emitió un comunicado para aclarar el contenido y el alcance de la reforma tributaria que radicó en el congreso, con el fin de obtener recursos por 26,3 billones de pesos, advirtiendo que la ley busca equidad, que solo los más beneficiados contribuyan en mayor medida.

Reitera que Colombia es uno de los países más inequitativos (desiguales) del mundo y destaca que el presupuesto 2026 y la actual ley de financiamiento van dirigidos a equilibrar el esfuerzo tributario, practicar la justicia social sin comprometer el desarrollo económico.

El gobierno requiere recursos para financiar los proyectos de beneficio social, desarrollar el país y garantizar presupuesto de defensa y seguridad, puntualiza.

@MinHacienda le pide a la ciudadanía no dejarse confundir por la campaña mendaz que han activado en algunas cuentas de redes. Ceñirse a los comunicados y a las declaraciones oficiales. #EconomíaConEquidad#RecursosParaLaGente@petrogustavo pic.twitter.com/9fMlDWpLM9 — MinHacienda (@MinHacienda) September 2, 2025

Estas son las precisiones que hace el Ministerio de Hacienda con respecto al proyecto de «ley de financiamiento»:

-Tener cuidado con la información falsa que está circulado que puede tener fines políticos.

I. Financiamiento para el futuro: Permite financiar el presupuesto del 2026 y el retorno gradual a la senda de la Regla Fiscal, reduciendo deuda y fortaleciendo la confianza en Colombia corno destino de inversión.

2. Protege la inversión social: La ley garantiza recursos para salud, educación y sociales priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo, evitando recortes en el presupuesto del 2026 que directamente a las familias más vulnerables.

3. Hace más justo el sistema tributario• Quienes más ingresos y patrimonio tienen harán un mayor mientras que la canasta básica y los hogares de menores y medios ingresos permanecen protegidos.

4. Cuida la salud y el ambiente Gravar consumos nocivos como alcohol, tabaco y combustibles fósiles ayuda a reducir enfermedades y contaminación, generando beneficios colectivos a largo plazo.

5. Impulsa la economía con invers6n pública: Con más recaudo, se financian Obras o infraestructura que generan empleo y crecirniento económico, en lugar de recortar gasto en inversión

Qué no es la Ley de Financiamiento:

I. NO se grava con IVA ni con otro tributo a la canasta familiar. La ley está dirigida a consumos de lujo o no esenciales. La reforma no toca la dieta de las familias colombianas.

2. NO Se grava las boletas de recreación Como actividades culturales. cine o espectáculos deportivos, solo los negocios artísticos de grandes cifras (Conciertos), cuyas boletas sean superiores a $500 mil. Cuyo impuesto sube al 19%.

3. NO se grava el culto religioso de ninguna iglesia, 3010 se interviene la actividad comercial derivada con la venta de publicaciones, artículos, alquiler de salones y planes de turismo religioso.

4. NO se gravan los vehículos os en general, solo los híbridos que pasan del 5% al 19%. No al carro familiar. Adicionalmente, solo los vehículos de más de US$30.OOO a precio de importación pasan del al 19%.

5. No se grava turismo de colombianos, solo se elimina privilegio de los extranjeros que no pagaban el IVA a los servicios de hospedaje y planes turísticos.

6. NO se gravan las cuotas de administración ni servicios prestados horizontales residenciales. Se aclara que el IVA solo se seguirá pagando servicios de horizontales no residenciales o mixtas.

7. NO se gravan las loterías tradicionales, solo las que Operan por que actualmente no tributan y generan un trato tributario desigual con las demás.

8. No se grava con nuevo IVA a los combustibles (alcohol carburante, ACPM y gasolina) sino se retiran los beneficios tributarios que tenían, los cuales generan lo que se conoce como gasto tributario. Se busca que el precio de la

gasolina y el diésel refleje los verdaderos costos sociales, ambientales y de salud.

Es un paso gradual hacia energías más limpias y a la vez protege a los productivos con una implementación escalonada durante 2026 y 2027.

9. NO se está afectando el patrimonio de una familia promedio colombiana, solamente se gravan patrimonios superiores a 1.900 millones de pesos, excluyendo incluso la vivienda para uso habitacional. Es justo que los patrimonios más grandes

aporten. Con ello se logra que la riqueza acumulada también contribuya a financiar sociales y reducir la desigualdad, pilares fundamentales del Gobierno del Cambio.

10. NO se modifican las tarifas de renta de personas naturales con ingresos mensuales inferiores a $10,2 millones de pesos a precios de 2025. La tarifa pasa de 39% a solo para personas que tengan ingresos de $142,5.

Protección a industria nacional

Impuesto a importaciones de bajo costo (de minimis)

Con esta medida el Gobierno Nacional busca que plataformas internacionales contribuyan en igualdad de condiciones con el comercio local, protegiendo al productor colombiano y evitando competencia desleal.

Impuesto sobre persona naturales y jurídicas

Eliminación de deducciones en renta personas naturales (72 UVT-3.585.528 por dependientes)

Se busca eliminar el abuso en la figura de dependientes, la cual influyó en bajo recaudo tributario de 2024. La actual Ley elimina la duplicidad y se el beneficio del de renta exenta de IOS ingresos brutos.

Eliminación de deducciones en renta personas naturales (componente inflacionario y descuento a dividendos)

Se busca limitar las deducciones de rentas de capital para los hogares de mayores ingresos. EI gravamen sobre el inflacionario permite una mayor equidad horizontal, específicamente sobre los ingresos por de activos financieros frente a otros ingresos. Es un ajuste que mejora la progresividad: quienes más tienen, más aportan.

Ganancias ocasionales de rifas y apuestas (pasa 20 % a 30%)

Las rifas y apuestas son ingresos extraordinarios, no el sustento básico de las familias. Por eso. es justo que contribuyan más al financiamiento colectivo. Las ganancias Ocasionales de enajenación de activos. entre otras, se mantienen en 15%. En cuanto a las herencias se protegen los bienes inmuebles hasta el valor de una Vivienda de Interés Social según el territorio.

Sobretasa a instituciones financieras (puntos de renta de 5% a 15%)

El sector financiero, que ha tenido altos márgenes de rentabilidad,. debe hacer un aporte adicional y permanente a la estabilidad fiscal del país.

Incremento en la tarifa de remisión de dividendos al exterior (20 % a 30)

Con esta medida, el país asegura que una mayor porción de las utilidades generadas aquí Se quede en Colombia, ayudando a financiar inversión social y desarrollo.

Impuestos saludables

Impuestos a bebidas alcohólicas (IVA de 5% a 19% + impuesto al consumo)

Con el tributo a bebidas alcohólicas se busca desincentivar el consumo de bienes dañinos para la salud y ayuda a reducir enfermedades. Con ello no solo se recauda, también se cuida la salud pública y se reducen cargas al sistema de

salud.

Impuesto al consumo de tabaco

Con el impuesto al consumo de tabaco se busca desincentivar el consumo de cigarrillos y productos similares que afectan gravemente la salud. Con más recaudo se fortalecen de prevención y atención médica, mientras se reducen enfermedades y costos al sistema de salud, protegiendo especialmente a los jóvenes y las familias.

Impuestos ambientales

Sobretasa carbón (convergencia de tarifas)

EI Gobierno Nacional busca igualar las reglas entre actividades de alto impacto ambiental (petróleo y carbón) con miras a los avances en la transición energética.

La sobretasa de carbón ya está vigente y solo en ciclos de precios altos se activaría un nivel mayor. igualando las condiciones con petróleo. El umbral de aplicación de la sobretasa limita el gravamen a personas jurídicas con rentas

gravables iguales o superiores a 2.490 millones de pesos del 2025 aprox lo que previene impactos adversos sobre pequeñas y medianas empresas del Impuesto al carbono de combustibles fósiles.

El impuesto al carbono es una medida de justicia ambiental: quien más contamina, más paga. Además, incentiva tecnologías limpias y reduce los costos en salud pública asociados a la contaminación. Para el caso del carbón el

será gradual hasta el 2029.

Impuesto especial al de extracción (1 % en primera o exportación de petróleo y carbón)

El impuesto especial al sector de extracción se mantiene tras la conmoción interior. Quienes extraen recursos no renovables deben más al bienestar garantizando que el país aproveche de forma justa su riqueza natural.

Incentivos a energías renovables (bono fiscal y exención de IVA a equipos FNCE).

EI Gobierno Nacional desea estimular la inversión en proyectos de energía limpia, fortaleciendo la industria nacional y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. Es una apuesta empleo, innovación y sostenibilidad.