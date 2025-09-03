    • Economía Nacional

    Petro arremetió contra los ricos por decir mentiras por redes sobre la reforma tributaria

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El presidente Gustavo Petro hizo una enérgica defensa del proyecto de reforma tributaria o «ley de financiamiento», como la denomina, que radicó su gobierno en el congreso de la república, arremetiendo contra los acaudalados del país:
    «Los ricos de Colombia ya se pusieron a decir mentiras por redes sobre la reforma tributaria», precisó el mandatario en su cuenta en X, previamente a su alocución de este martes por televisión, en la cual recabó sobre el tema.

    «No más mentiras con la reforma tributaria, señores riquísimos, son dueños de prensa y redes, pero paguen sus impuestos. Paga más impuesto la secretaria del banquero que el banquero», precisó el mandatario. «Dejan a los niños de los pobres sin estudio, sin salud y sin comida en el colegio», complementó.

    Sostuvo que el objetivo de los ricos «es decir que les van a poner impuestos a la mayoría de los colombianos, cuando en su mayor parte serán impuestos a los ricos, que no pagan impuestos en Colombia, viven deliciosímo y de gorra».

    El jefe del Estado advirtió que «si el congreso hunde la reforma que pone impuestos a los riquísimos, no quedará mas recurso que la gasolina para devolver el subsidio por 70 billones que es la verdadera causa del déficit, producida por Duque y Ocampo, cosa que complicó la corte constitucional por odio y algo de codicia, al hundir la mitad de la primera reforma tributaria, salvando precisamente a los ricos más ricos y salvando los hidrocarburos que producen la muerte de la humanidad, volvieron nada las regalías para salvarle las superganancias a dueños del petróleo y carbón de exportación, y también ayudo el congreso en manos de la oposición para ahogar financieramente los programas del cambio, cosa que aun no han logrado y creo, que no lograrán».

    Subrayó que «los riquísimos ya pusieron a examinar la reforma tributaria presentada, a sus asesores bien pagos, y se dieron cuenta que les toca pagar impuestos, y de nuevo no quieren pagar mínimos impuestos de su inmensa riqueza, lo que significa el gran acuerdo nacional: que parte de su riqueza financie el gasto social y la equidad en Colombia porque somos la sociedad más desigual de América, y por eso el narcotráfico y la violencia y desatan la comunicación mentirosa para que no se vuelva realidad».

    El primer mandatario pidió que «no nos dejemos engañar» y añade: «El impuesto a comestibles, es a los venenos que acaban la vida, el impuesto a los espectáculos es para boletas de más de un millón de pesos, el impuesto al turismo es para extranjeros no residentes, los impuestos a hidrocarburos es para salvar la vida. Todo lo demás es impuestos a riquísimos».

    En seguida, el jefe del Estado pidió que «por favor ante la mutimillonaria campaña clandestina de los superricos y su uribismo, reproduzcan este mensaje a todos sus amigos y amigas».

    Dejan a los niños de los pobres sin estudio, sin salud y sin comida en el colegio. https://x.com/AABenedetti/status/1963014492557889726/video/1

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte