Petro arremetió contra los ricos por decir mentiras por redes sobre la reforma tributaria

–El presidente Gustavo Petro hizo una enérgica defensa del proyecto de reforma tributaria o «ley de financiamiento», como la denomina, que radicó su gobierno en el congreso de la república, arremetiendo contra los acaudalados del país:

«Los ricos de Colombia ya se pusieron a decir mentiras por redes sobre la reforma tributaria», precisó el mandatario en su cuenta en X, previamente a su alocución de este martes por televisión, en la cual recabó sobre el tema.

«No más mentiras con la reforma tributaria, señores riquísimos, son dueños de prensa y redes, pero paguen sus impuestos. Paga más impuesto la secretaria del banquero que el banquero», precisó el mandatario. «Dejan a los niños de los pobres sin estudio, sin salud y sin comida en el colegio», complementó.

Sostuvo que el objetivo de los ricos «es decir que les van a poner impuestos a la mayoría de los colombianos, cuando en su mayor parte serán impuestos a los ricos, que no pagan impuestos en Colombia, viven deliciosímo y de gorra».

El jefe del Estado advirtió que «si el congreso hunde la reforma que pone impuestos a los riquísimos, no quedará mas recurso que la gasolina para devolver el subsidio por 70 billones que es la verdadera causa del déficit, producida por Duque y Ocampo, cosa que complicó la corte constitucional por odio y algo de codicia, al hundir la mitad de la primera reforma tributaria, salvando precisamente a los ricos más ricos y salvando los hidrocarburos que producen la muerte de la humanidad, volvieron nada las regalías para salvarle las superganancias a dueños del petróleo y carbón de exportación, y también ayudo el congreso en manos de la oposición para ahogar financieramente los programas del cambio, cosa que aun no han logrado y creo, que no lograrán».

Subrayó que «los riquísimos ya pusieron a examinar la reforma tributaria presentada, a sus asesores bien pagos, y se dieron cuenta que les toca pagar impuestos, y de nuevo no quieren pagar mínimos impuestos de su inmensa riqueza, lo que significa el gran acuerdo nacional: que parte de su riqueza financie el gasto social y la equidad en Colombia porque somos la sociedad más desigual de América, y por eso el narcotráfico y la violencia y desatan la comunicación mentirosa para que no se vuelva realidad».

El primer mandatario pidió que «no nos dejemos engañar» y añade: «El impuesto a comestibles, es a los venenos que acaban la vida, el impuesto a los espectáculos es para boletas de más de un millón de pesos, el impuesto al turismo es para extranjeros no residentes, los impuestos a hidrocarburos es para salvar la vida. Todo lo demás es impuestos a riquísimos».

En seguida, el jefe del Estado pidió que «por favor ante la mutimillonaria campaña clandestina de los superricos y su uribismo, reproduzcan este mensaje a todos sus amigos y amigas».

