Movilidad miércoles 3 de septiembre en Bogotá: se normaliza el tránsito en Las Américas

Foto: @BogotaTransito

Durante la mañana de hoy miércoles3 de septiembre de 2025, se reportó un accidente en la localidad de Fontibón, cuando una camioneta escolar se volcó en la avenida Centenario con carrera 88, provocando congestión en el sector.

Además, en la intersección de la calle 50, localidad de Puente Aranda, se presenta alta congestión vehicular al igual que en la avenida Ciudad de Cali con Américas, generaron retrasos en la operación de TransMilenio.

Así están las vías de Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy miércoles 3 de septiembre de 2025

Corte 8:15 a. m.

? Buses de TransMilenio transita con normalidad, ya no hay represamiento en la glorieta de las Américas con avenida Ciudad de Cali, donde se desarrollan obras de infraestructura vial.

—

Corte 7:36 a. m.

? Sin flota represada en la intersección de Puente Aranda, donde iniciaron obras en el puente vehicular en la Carrera 50. Buses hacia el oriente transitan con normalidad.

?? En Zona Américas, glorieta de las Américas con avenida Ciudad de Cali, donde se desarrollan obras de infraestructura vial, se presenta la congestión vehicular, personal en el punto agilizando paso de buses de TransMilenio.

Recomendamos a nuestros usuarios programar su salida con anticipación y mantenerse informado en los canales oficiales.

—

Corte 7:08 a. m.

?? En la intersección de Puente Aranda, donde iniciaron obras en el puente vehicular en la calle 50, los buses están represados a la altura de la estación Grafiti debido a la alta congestión vehicular de la intersección. Personal en el punto agilizando paso de vehículos.

?? En Zona Américas, glorieta de las Américas con avenida Ciudad de Cali, donde se desarrollan obras de infraestructura vial, se presenta la congestión vehicular, personal en el punto agilizando paso de buses de TransMilenio.

—

Corte 06:51 a.m.

?El vehículo es retirado de la vía y se restablece la movilidad en la localidad de Fontibón, av. Centenario con carrera 88, sentido oriente – occidente.

—

Corte 6:36 a. m.

?? Puente Aranda, intersección de calle 50, a la altura de la estación Grafiti los buses están represados debido a la alta congestión vehicular de la intersección. Personal en el punto agilizando paso de vehículos.

?? En Zona Américas se mantiene la congestión vehicular en la avenida Cali con avenida Las Américas, personal en el punto agilizando paso de buses de TransMilenio.

? El vehículo particular es retirado de la vía (avenida Centenario (calle 13) con carrera 88, sentido oriente occidente, se recupera la movilidad en los tres carriles, rutas TransMiZonal y Alimentadora empiezan a regular su tránsito.

—

Corte 6:12 a. m

? Puente Aranda, intersección de calle 50, se presenta alta congestión vehicular, personal en el punto agilizando paso de vehículos y buses de TransMilenio.

? Zona Américas presenta congestión vehicular en la avenida Cali con avenida Las Américas, personal en el punto agilizando paso de buses de TransMilenio.

?Avenida Centenario (calle 13) con carrera 88, sentido oriente occidente, autoridades en el punto realizando acciones para retirar vehículo particular del siniestro vial. Afectación de tránsito de ruta alimentadora 16-7 y TransMiZonal K300.

—

Corte 5:25 a. m

?Avenida Centenario, Carrera 88

Debido al siniestro vial entre particulares, sentido oriente occidente, paso a un carril para tránsito vehicular.

Rutas afectadas: alimentadora 16-7 La Estancia y zonal K300 Puente Grande.

—

Corte 5:09 a. m.

Siniestro vial entre particulares, sentido oriente occidente, paso a un carril lo que puede generar represamiento de vehículos y demoras en la operación de TransMiZonal.

—

Corte 05:05 a. m.

?Se presenta volcamiento de una camioneta escolar en la localidad de Fontibón en la av. Centenario con carrera 88, sentido oriente – occidente.

Afectación de dos carriles

Se asignan unidades de tránsito, ambulancia y grúa para el punto.