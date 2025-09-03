¿Vive en Suba, Engativá, Fontibón o Kennedy? Recomendaciones del Acueducto por cortes de agua

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) autorizó al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) el desvío de una línea matriz de distribución de acueducto, trabajo que obliga a suspender el suministro de agua entre el miércoles 3 y jueves 4 de septiembre de 2025 en sectores de las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy.

Estos trabajos permiten avanzar en las obras de la avenida El Rincón – Tabor y la avenida Boyacá, que hacen parte de la obra del acuerdo de Valorización 523 de 2013 y que ya alcanzan un 95 % de avance de construcción.

Recomendaciones del Acueducto durante los cortes de agua

Llena el tanque de reserva. Dosifica el consumo de agua durante la suspensión. Revisa las fechas y barrios programados. Ingresa aquí. Solicita carrotanques después de 6 horas del corte en la Acualínea 116. En la zona occidental el agua podría presentar cambios de coloración, pero esto no afecta su potabilidad.

Ten en cuenta que la programación de cortes de agua se presentará de la siguiente manera:

La suspensión más grande cobijará a la localidad de Suba, desde las cero horas del miércoles 3 de septiembre y por 48 horas. En algunos sectores la recuperación del servicio podría tardar 12 horas adicionales.

Ese mismo miércoles 3 de septiembre se presentará un corte de agua, desde las cero horas y durante 24 horas en la localidad de Engativá y algunos barrios de la localidad de Fontibón, margen sur del aeropuerto El Dorado; y en la zona industrial de Cota, donde el servicio es prestado por el operador Aguas de La Sabana.

, margen sur del aeropuerto El Dorado; y en la zona industrial de Cota, donde el servicio es prestado por el operador Aguas de La Sabana. El jueves 4 de septiembre el suministro de agua se suspenderá desde las cero horas y por espacio de 24 horas en la localidad de Kennedy

Barrios de las localidades de Suba, Engativa?, Fontibón y Kennedy con cortes de agua entre el miércoles 3 al viernes 5 de septiembre de 2025

Cortes de agua en barrios de la localidad de Suba miércoles 3 y jueves 4 de septiembre

Entre la calle 127 (Humedal Juan Amarillo) y la calle 170 (Humedal La Conejera); entre la avenida carrera 91 y el Ri?o Bogota?; entre la avenida Boyaca? y la avenida carrera 91; y entre los Cerros de Suba (Lindaraja) y la calle 127 (Humedal Juan Amarillo).

Barrios:

San Cayetano, Los Naranjos, Aures II, Villa Elisa, Lago de Suba, Aures, Potrerillo, Altos de Chozica, El Rinco?n, Niza Suba, Tibabuyes Occidental, San Carlos de Suba, El Rinco?n Norte, La Chucua, Santa Cecilia, Club de Los Lagartos, Salitre Suba, Sabana de Tibabuyes, Lombardi?a, Campanella, El Pino, Tibabuyes Universal, Bilbao, Santa Teresa de Suba, Tuna, Rinco?n de Santa Ine?s, Bosques de San Jorge, El Poa, Rinco?n de Suba, Tibabuyes II, Sabana de Tibabuyes Norte, Berli?n, San Pedro, Tuna Baja, Las Mercedes Suba, Pinos de Lombardi?a, Las Flores, Puerta del Sol, Costa Azul, Ciudad Hunza, Las Mercedes I, Tibabuyes, Villa Hermosa, La Gaitana, La Gaitana Oriental, Villa Mari?a, Tibabuyes, Tuna Rural, Toscana, Lisboa, Lech Walesa, Ttes. de Colombia, Santa Cecilia, Nueva Tibabuyes, Santa Rita de Suba, La Carolina de Suba, Almirante Colo?n.

Cortes de agua en barrios de las localidades de Engativá y Fontibón miércoles 3 de septiembre

Entre la avenida carrera 68 y la avenida Ciudad de Cali o carrera 86; entre la avenida calle 26 y el Ri?o Salitre; y entre la avenida Ciudad de Cali o carrera 86 y el Ri?o Bogota?; entre la avenida calle 24 y el Ri?o Salitre o el Humedal Juan Amarillo.

Barrios:

Luis Carlos Gala?n, Sabana del Dorado, Bosque Popular, Normandi?a, La Caban?a, Aeropuerto El Dorado, Centro Engativa? II, Quirigua, Primavera, La Estradita, La Riviera, Los Cerezos, Garce?s Navas Oriental, Bochica, Las Ferias, Ciudadela Colsubsidio, Quirigua Oriental, Marandu?, El Madrigal, Villa Gladys, San Jose? de Fontibo?n, Palo Blanco, El Real, Metro?polis, El Cortijo, Bolivia, Pueblo Viejo, El Cedro, San Antonio Urbano, La Estrada, El Encanto, La Serena, El Dorado, A?lamos, Villa Sagrario, Bonanza, Florencia, Villa Amalia, El Laurel, Villa Luz, Engativa? El Dorado, Engativa? Zona Urbana, Garce?s Navas Sur, Los A?lamos, Las Ferias Occidental, Boyaca?, Santa Cecilia, Ferrocaja Fontibo?n, La Faena, Santa Mo?nica, La Soledad Norte, Puerta de Teja, San Ignacio, San Joaqui?n, Normandi?a Occidental, Villas de Granada, Garce?s Navas, El Pantano, Villas de Granada I, Autopista Medelli?n, La Granja, El Muelle, Villa del Mar, El Cedro, Bolivia Oriental, Los A?lamos, Los A?ngeles, Ciudad Bachue? I Etapa, Pari?s Gaita?n, Pari?s, Bolivia, Florida Blanca, Santa Rosa, Gran Granada, Bochica II, Ciudad Bachue?, Villas de Alcala?, Tabora, Santa Helenita, Julio Flo?rez, Santa Mari?a, El Gaco, Las Navetas, San Antonio Engativa?, Jardi?n Bota?nico, El Dorado Industrial, El Minuto de Dios, Bellavista Occidental y Punto de Suministro Zona Industrial de Cota (Aguas de la Sabana).

Cortes de agua en barrios de la localidad de Kennedy jueves 4 de septiembre

Entre la avenida Boyaca? y la avenida villavicencio; entre el Ri?o Fucha y el Ri?o Bogota?; entre la avenida Villavicencio y el Ri?o Tunjuelo; y entre el Ri?o Tunjuelo y la avenida Ciudad de Cali.

Barrios:

El Rubi?, Dindalito, Villa Alsacia II, Las Acacias Rural, Pastrana, Catalina II, El Tintal IV, Tintala?, Osorio III, Vergel Occidental, Ciudad Kennedy, Gran Britalia I, Ciudad Kennedy Central, El Tintal III, La Pampa, Gala?n, Ciudad Kennedy Occidental, Villa Nelly III Sector, El Jazmi?n, El Vergel Oriental, Jorge Uribe Botero, Ciudad Kennedy Oriental, Nuevo Techo, Visio?n de Oriente, Los Almendros, El Jazmi?n, Valladolid, Ciudad Kennedy Sur, Gran Britalia, Calandaima, El Parai?so, El Carmelo, Casa Blanca Sur, Chucua de la Vaca III, Techo, Chucua de la Vaca II, Casablanca, Jacqueline, Mandalay, Ciudad de Cali, Castilla, Chucua de la Vaca I, Roma, Catalina, Vereda El Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano, Osorio II, Ciudad Techo II, El Parai?so Bosa, Campo Hermoso, Tairona, Timiza A, Provivienda Occidental, Patio Bonito, Bavaria, Pi?o XII, Mari?a Paz, La Paz Bosa, Timiza, Class, Dindalito, Dintalito, Tocarema, Timiza B, Saucedal, Llano Grande, Timiza C, La Magdalena, Corabastos, Tintalito, La Cecilia, Las Acacias, El Danubio Azul, Patio Bonito II, Ciudad Kennedy Norte, La Campin?a, Patio Bonito III, Gala?n Rural, Provivienda Occidental, Las Dos Avenidas.

Ubicacio?n Puntos Estacionarios de Agua para abastecimiento

Junto a la entrega de agua en carrotanques se ubicara?n tanques estacionarios en los siguientes puntos, los cuales funcionara?n en el horario de 5 am a 10 pm desde el mie?rcoles 3 al viernes 5 de septiembre en localidad de Suba: