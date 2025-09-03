Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 3 de septiembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 3 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 0916 – La 5ta 6 – Tarde 3024 – La 5ta 4
Culona
Día 6372 – Noche
Astro Sol
3249 – Signo Tauro
Pijao de Oro
6065 – La 5ta 1
Paisita
Día 0742 – La 5ta 8 – Noche
Chontico
Día 7585 – La 5ta 5 – Noche
Cafeterito
Tarde 9420 – La 5ta 3 – Noche
Sinuano
Día 6223 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 012 – Noche
Play Four
Día 5228 – Noche
Samán
Día 1635
Caribeña
Día 8392 – La 5ta 3 – Noche
Motilón
Tarde 9219 – La 5ta 7 – Noche
Fantástica
Día 1374 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 2772 – La 5ta 0 – Tarde 0706 – La 5ta 3