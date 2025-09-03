Sistemas de Metro de Los Ángeles, Madrid, Quito, San Francisco y más, felicitan a Bogotá por primer tren de Línea 1

Fotos: Metro de Quito, Metro de Los Ángeles y Metro de San Francisco.

La Línea 1 del Metro de Bogotá avanza y sigue marcando hitos con los que se acerca cada vez más, su inicio de operación comercial. La capital de Colombia ha ocupado la agenda noticiosa en varios países y metrópolis del mundo, donde han registrado el arribo del primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Ciudades como Londres, Los Ángeles, San Francisco, Madrid, Quito, Santo Domingo y más, han expresado a través de sus sistemas de transporte y de Metro, felicitaciones a Bogotá por recibir en el puerto de Cartagena, este martes 2 de septiembre de 2025, el primer tren de los 30 que hacen parte de la Línea 1.

Así han registrado los sistemas de Metro del mundo la llegada del primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

«¡Enhorabuena! Comienza el futuro!», se lee en la cuenta en la red social X del Metro de Madrid, España. Por su parte el Metro de Santo Domingo, en República Dominicana, escribió en X: ¡Enhorabuena, Metro de Bogotá! ¡Felicidades por este gran avance en la movilidad y el desarrollo del país! Mientras que el Metro de Los Ángeles, California, en Estados Unidos escribió en la red social X: «¡Muchísimas felicidades, amigos! Estamos muy contentos por ustedes, no cabe duda que será todo un éxito» Otro de los sistema Metro en expresar mensaje de felicitación fue el de la ciudad de Fran Francisco, también en California Estados Unidos: «Looking good. Congratulations on a big milestone in your project». Que traducido al español dice: ¡Qué bien! ¡Felicidades por un gran logro en tu proyecto! Mientras que el Sistema de Transporte de Londres en Inglaterra. escribió en inglés «Woohoo! Beautiful train, Bogotá!». Este texto traduce al español: «¡Guau! ¡Qué bonito tren, Bogotá!» Por su parte del Metro de Quito en Ecuador, redactó en su cuenta en la red social Instagram: «Felicitaciones Metro de Bogotá. Este 2 de septiembre Bogotá recibe su primer tren de la Línea 1, un compa de acero que viajó desde China para hacer realidad un sueño esperado por décadas. Porque los sueños se cumplen con constancia, y los rieles traen futuro para la ciudad».

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Empresa Metro de Bogotá (EMB), expresamos muchas gracias a nuestros ‘Metro amigos’, por sus buenos deseos.

La Línea 1 del Metro de Bogotá además de recibir el primer tren en el Puerto de Cartagena, sigue avanzando a toda marcha. Este martes 2 de septiembre de 2025, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que durante el mes de agosto de 2025, la obras del Metro de Bogotá lograron un avance de 2.52 %, acumulando un avance general o total del 62,18 %.

“El avance del Metro en el mes de agosto es un hito importante (…) el mes de agosto del actual año permitió un avance de 2.52 % en un solo mes, es el avance más importante que ha tenido en un mes el proyecto y la meta que tenemos en mantener el impulso para superar el 70 % al finalizar el año 2025”, comentó el alcalde Carlos Galán.

El primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá, inicia su traslado a la capital

Luego de recorrer más de 17.000 kilómetros en buque desde China, el primer tren de la Línea 1 del Metro inicia su traslado desde Cartagena hacia Bogotá con otros 980 kilómetros de distancia. Este primer tren está compuesto por seis vagones que se acoplarán en el Patio Taller de Bosa, ubicado an suroccidente de la capital.

Una vez arribe el tren al Patio Taller, se iniciarán pruebas estáticas y dinámicas en 1.000 metros de vía férrea existentes en este lugar.

Se espera desde mayo de 2026, este tren junto a los otros que arriben a la ciudad, rodarán en un tramo de 5,7 kilómetros de viaducto, que va desde el Patio Taller de Bosa hasta la estación 4, con el fin de cumplir pruebas de análisis de sistemas eléctricos en sitio y operación de los rieles.

«La primera flota que operará la Línea 1 del Metro está compuesta por 30 trenes, que llegarán desde ahora y hasta octubre del próximo año, a un ritmo de entre uno y dos por mes. Estamos a la expectativa de recibir cinco este año. Actualmente, en la fábrica de China hay dieciséis trenes en proceso de construcción, uno tras otro»: Leonidas Narváez, gerente la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

Cada uno de los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá tiene 134 metros de longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura. Están compuestos por seis vagones: dos tipo S (vagones de las puntas) y cuatro tipo M (vagones del centro).

Te presentamos otros datos de los trenes del Metro de Bogotá:

La velocidad comercial en la que rodaran los trenes del Metro, es de 42,5 km/hora en promedio.

De las 252 sillas, 36 están demarcadas para personas con prioridad (mujeres en embarazo, personas de la tercera edad y mujeres con niños en brazos).

Los sistemas de puertas, tanto de los trenes como de las estaciones, cuentan con los más altos estándares de calidad privilegiando la seguridad de los usuarios.

Los usuarios podrán ingresar a los trenes por cualquiera de sus 24 puertas, 4 por cada lado del vagón.

El material de las sillas es ignífugo, es decir, no es inflamable.

Contarán con sensores de peso que permitirán establecer las condiciones más seguras para los pasajeros.

Revive a continuación la transmisión de la llegada del primer tren del de la Línea 1 del Metro a través del canal de YouTube de la Alcaldía Mayor de Bogotá: