Trump ordena al Pentágono prepararse para contener el acercamiento entre Rusia y China

–El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, aseveró este miércoles en una entrevista a Fox News que Donald Trump ordenó al Pentágono prepararse para contener el acercamiento entre Rusia y China, del que culpó a la Administración de Joe Biden.

«Desgraciadamente, la debilidad de la Administración anterior ha acercado aún más a Rusia y China. Es una consecuencia terrible de la falta de liderazgo y de fuerza por parte de Estados Unidos», afirmó Hegseth.

El alto funcionario anunció que, en este contexto, Trump encomendó al Departamento de Defensa «que esté preparado para reconstruir las Fuerzas Armadas de manera histórica, restaurar el espíritu guerrero y restablecer la disuasión». Hegseth aseguró que con sus acciones Washington no busca una confrontación con Moscú o Pekín, sino que solo quiere estar preparado para prevenir cualquier conflicto y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense en su territorio.

Las declaraciones del jefe del Pentágono surgen después de que Trump, tras el megadesfile en Pekín para conmemorar la victoria en la Segunda Guerra Mundial, acusó a los líderes de Rusia, China y de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) de «conspirar» contra Washington.

«Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo de China tengan un gran y duradero día de celebración. Por favor, transmita mis más cálidos saludos a Vladímir Putin y a Kim Jong-un, mientras conspiran contra Estados Unidos», publicó en Truth Social. (Información RT).