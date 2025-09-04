86 armas traumáticas, de fogueo y de aire comprimido, aprehendidas en comercios de Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

Estamos haciéndole frente a los problemas de seguridad, es por esto que, en medio de las rutinarias visitas de control aduanero a establecimientos de comercio abiertos al público de la ciudad, la Policía de Bogotá logró la aprehensión de armas traumáticas, municiones y accesorios, que no cumplían con la normatividad vigente en materia de importación y comercialización.

Junto a las armas incautadas, también se encontraron más de 2.000 unidades de munición, que suman una cuantía superior a los 150 millones de pesos. Estas armas, al ser modificadas, pueden llegar a ser letales.

En las revisiones a estos reconocidos establecimientos de la localidad de Puente Aranda se pudo establecer que la mercancía no cumplía con lo estipulado en la normativa vigente: “Cuando se trate de mercancías de procedencia extranjera que no estén amparadas por uno de los documentos exigidos en el artículo 594 del Decreto 1165 de 2019, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya”, norma encontrada en el artículo 69, causal 2, del Decreto 0920 de 2023.

El comercio irregular de este tipo de productos representa un riesgo potencial para la seguridad ciudadana, pues estas armas iban a ser vendidas sin ningún tipo de control a cualquiera que las solicitara.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.