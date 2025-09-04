No se pierda la Feria de Empleo este 4 de septiembre

¿Eres mayor de 50 años y estás buscando empleo en Bogotá? Esta es tu oportunidad con la Agencia Distrital de Empleo y su estrategia ‘Talento Capital’. Asiste a la Feria de Empleo este jueves 4 de septiembre de 2025 en la Plaza Fundacional de Engativá Publo y accede a 250 vacantes laborales en auxiliares de farmacia, auxiliares de call center, stewards, auxiliares de cocina, toderos, asesores comerciales, analistas contables, asesores inmobiliarios, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate!

Empleo

Beneficios:

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá.

Asiste este jueves 4 de septiembre a la feria de Empleo dirigida a personas mayores de 50 años con 250 oportunidades laborales. En el evento participarán más de 10 empresas que ofrecerán vacantes en diferentes áreas.

Entre los perfiles más destacados se encuentran:

Auxiliares de farmacia.

Auxiliares de call center.

Stewards.

Auxiliares de cocina.

Toderos.

Asesores comerciales.

Analistas contables.

Asesores inmobiliarios.

Trabajadores sociales.

Terapeutas ocupacionales.

Con esta iniciativa, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) reafirman su compromiso con la inclusión laboral y la construcción de una ciudad más equitativa, en la que las personas mayores de 50 años también aporten al desarrollo económico y social.