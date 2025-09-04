No se pierda la Feria de Empleo este 4 de septiembre
¿Eres mayor de 50 años y estás buscando empleo en Bogotá? Esta es tu oportunidad con la Agencia Distrital de Empleo y su estrategia ‘Talento Capital’. Asiste a la Feria de Empleo este jueves 4 de septiembre de 2025 en la Plaza Fundacional de Engativá Publo y accede a 250 vacantes laborales en auxiliares de farmacia, auxiliares de call center, stewards, auxiliares de cocina, toderos, asesores comerciales, analistas contables, asesores inmobiliarios, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate!
Tipo de estímulo:
Empleo
Beneficios:
La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá.
Asiste este jueves 4 de septiembre a la feria de Empleo dirigida a personas mayores de 50 años con 250 oportunidades laborales. En el evento participarán más de 10 empresas que ofrecerán vacantes en diferentes áreas.
Entre los perfiles más destacados se encuentran:
- Auxiliares de farmacia.
- Auxiliares de call center.
- Stewards.
- Auxiliares de cocina.
- Toderos.
- Asesores comerciales.
- Analistas contables.
- Asesores inmobiliarios.
- Trabajadores sociales.
- Terapeutas ocupacionales.
Con esta iniciativa, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) reafirman su compromiso con la inclusión laboral y la construcción de una ciudad más equitativa, en la que las personas mayores de 50 años también aporten al desarrollo económico y social.
Requisitos:
Dirigida a personas mayores de 50 años.
Los participantes deben presentar su documento de identidad y llevar varias hojas de vida.
¿Cómo aplicar?
La jornada tiene lugar en la Plaza Fundacional de Engativá Pueblo, ubicada en la calle 64 #121-55, desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m., con el propósito de reconocer la experiencia y resaltar el compromiso de esta población como un activo fundamental para la ciudad.
Además de postularse directamente a las vacantes, los asistentes podrán acceder a espacios de orientación laboral y formación, diseñados para fortalecer la hoja de vida, mejorar su preparación para entrevistas y conocer los cursos gratuitos de capacitación técnica que ofrece la ciudad.