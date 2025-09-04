Capturan en Medellín a sujeto estadounidense pedido en extradición por la justicia de su país por tráfico de opioides

–Un sujeto de nacionalidad estadounidense, identificado como Michel Bernabé Vásquez, fue capturado en las últimas horas en vía pública del barrio Aranjuez de la ciudad de Medellín, la capital de Antioquia, en un procedimientoo articulado de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

Este individuo es pedido en extradición por una Corte del Distrito del Sur de Florida por cargos de relacionados con el tráfico internacional de narcóticos y opioides.

El requerimiento internacional precisa que haría parte de una red trasnacional dedicada a la obtención y transporte de oxicodona e hidrocodona, entre otros analgésicos opiodes, cuyo uso está controlado por riesgo de generar adicción y afectaciones al sistema nervioso central y respiratorio.

Las sustancias presuntamente eran enviadas en vuelos comerciales desde diferentes aeropuertos de Colombia con destino a Estados Unidos. En ese país la organización ilegal se encargaba de comercializarlas al menudeo o a través de la ‘Dark Web’, una parte oculta de internet a la que no se puede acceder por los motores de búsqueda habituales.

El sujeto extranjero quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se surten los tramites de extradición a Estados Unidos.