Chía prohibirá paso del transporte de carga pesada a partir del próximo 15 de octubre

–Restricción total al transporte de carga pesada entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche por las vías del municipio de Chía, Cundinamarca, entrará a regir a partir del próximo 15 de octubre, anunció el alcalde local, Leonardo Donoso, en una intervención en el decimotercer Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito y Transporte, que se desarrolla en Valledupar, Cesar.

El mandatario señaló que luego del pico y placa ambiental que comenzó a aplicar en mayo de 2025, la medida no han sido suficiente para mejorar la movilidad, reducir la siniestralidad y mejorar la calidad del aire del municipio, ya que Chía recibe más de 100 mil vehículos como organismo de tránsito debido a la conectividad con vías nacionales y departamentales.

“Como alcalde – afirmó Donoso – junto con mi equipo de trabajo tomé la decisión de expedir el primer pico y placa de carga del país, permitiendo que circularan vehículos de carga por dos dígitos al día, gestionando la salida de más 50% de la carga que transita en Chía».

Sin embargo, añadió, «dicha medida se ha quedado corta y me lleva a tomar esta decisión, aprovechó la invitación que me hace la Federación de Municipios para anunciar que a partir del 15 de octubre habrá restricción total de vehículos de carga, eso si garantizando el abastecimiento del comercio y demás actividades económicas del municipio de Chía”.

El alcalde llamó la atención del Gobierno Nacional para que tenga empatía con las autoridades de las entidades territoriales que como en el caso de Chía tiene engavetados procesos de construcción de vías como la troncal de los Andes, que permitirán dar solución a este tipo de problemáticas.

No obstante, el burgomaestre destacó que la Secretaría de Movilidad del municipio ha logrado una importante reducción en siniestralidad, disminuyendo en un 53% los fallecimientos por siniestros viales durante el año 2024 en comparación con el año inmediatamente anterior. Así mismo, destacó, en lo corrido del 2025 no se ha registrado ninguna víctima fatal en accidentes de tránsito.

Especificó así los logros:

– Cero fallecidos en el corredor Chía – Cota en el 2024.

– Disminución en un 80% de las muertes de bici usuarios en siniestros viales en 2024.

– Cero pasajeros fallecidos en siniestros viales en los años 2024 y 2025.

– Mas de 62.000 ciudadanos actores viales sensibilizados.

– Reducción de 15 muertes en accidentes de tránsito durante este 2025

El alcalde Leonardo Donoso subrayó que «con cultura, prevención y gobernabilidad logramos mejorar la movilidad en Chía, un trabajo en el que no paramos pero que debe mejorar, por eso eta decisión de la restricción total de carga será un aporte fundamental para lograr mejorar la calidad de los habitantes del municipio en un 100%».