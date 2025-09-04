Petro refuta señalamientos por elección de Carlos Camargo; afirma que no apostó a dominar la Corte y que no confía en el nuevo magistrado

–El presidente Gustavo Petro aclaró este jueves que lo que ha sucedido respecto a la elección del magistrado Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, «no tiene que ver con mi gobierno», llamó «mentirosos sucios», supuestamente a los electores, y refutó a quienes afirmaron que Córdoba, tierra del exdefensor del pueblo, celebraba lo acontecido la víspera en el Senado.

«Córdoba esta llena de fosas comunes que generó una élite terrateniente que decidió quitar la tierra, matar estudiantes y profesores. Nadie de esa élite habló en contra del genocidio cordobés, ni siquiera el que fue defensor del pueblo del gobierno Duque», afirma el jefe del Estado en un trino que escribió en su cuenta en X desde Japón, donde cumple una visita oficial de Estado.

Y agrega: «Por eso no confío en Camargo para defender la Constitución de 1991, no confió el que se silenció ante el fascismo, el que no protestó contra el asesinato de los jóvenes, ni en el gobierno Uribe, más de seis mil inocentes, ni ante el encarcelamiento de los 3.000 jóvenes por los fiscales de Duque, muchos de esos fiscales, entregados a las mafias».

El presidente Gustavo Petro subraya que No apostó «a dominar la Corte, es imposible» y puntualiza: «Solo presenté dos ternas para que se eligiera en el senado 2 magistrados de 9 en total, la mayoría ternados por pasados gobiernos y cortes. Ese pasado contiene cuatro gobiernos del uribismo que pidieron controlar las cortes y la cúspide de la Justicia, y por eso se reeligieron solo ellos, y cerraron la reelección para los demás».

Igualmente precisa que todo el siglo fue dominado por el uribismo, yo solo llevo 3 años, y se me hace tamaña acusación falsa; el dominio uribista de Colombia en el siglo XXI, no solo impidió hacer una paz grande, no solo detuvo la construcción del Estado Social de Derecho, como ordenaba la Constitución de 1991, sino que se amplió la desigualdad social como nunca, nos condenaron a la violencia, y se generaron unas cortes ultraconservadoras, mancilladas por el cartel de la toga y el clientelismo judicial y que no congenian con el Estado Social de Derecho, sino con un Estado de Derecho vacío de pueblo».

El primer mandatario indica además que «lo que me jugaba no era mi ultimo año de gobierno, sino era la sociedad la que se jugaba los próximos 8 años; nos jugábamos si avanzamos a una democracia plena o nos devolvemos a los años del crimen desde el estado y la impunidad: la gobernanza paramilitar».

Finalmente, el jefe del Estado afirma que «por ahora mis aliado(a)s solo serán los y las que supieron en que consistía la elección y no decidieron el camino de la traición al presidente y al proyecto democrático».

Previamente, el presidente Gustavo Petro, cuestionó: «Excluyeron la mujer y la negra, bajo el infundio que era mía y me tomaba la corte».

Y puntualizó: «Mentirosos sucios».

Además precisó que solo vino a conocer a la señora ternada por la Corte Suprema de Justicia, María Patricia Balanta Medina, «hasta hace tres días» y subrayó: «Nosotros simplemente nos inclinamos por la persona más decente. Que pueda hacer justicia y garantizar los derechos de la gente, sin pena».

Advirtió que «el senado decidió no hacer avanzar al país, hacerlo retroceder al abuso» y preguntó:

«Recuerdan acaso que en medio de los crímenes contra los jóvenes, el defensor del pueblo haya siquiera alzado la voz?

Para responderse: «Quieren devolver la justicia al duquismo, al cartel de la toga y al clientelismo corrupto que anula su independencia».

Finalmente, el jefe del Estado notificó: «Nosotros nunca estaremos con tamaña felonía y cobardía. El que se elige con métodos corruptos es corrupto. Juez que usa medios corruptos es corrupto».

En otro trino, el mandatario anunció que «la coalición de gobierno en el senado se rehace por completo. Su objetivo cambia».