Es oficial: Colombia ya está en el Mundial de fútbol 2026

Luego de su victoria 3 – 0 ante su similar de Bolivia, la selección de fútbol de Colombia ha logrado ya su clasificación al Mundial de Fútbol 2026 que se jugará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Faltando una fecha por disputar, en la que se jugará ante Venezuela, la Tricolor ya alcanzó las justas mundialistas.

No fue un partido fácil, aunque el control de la pelota siempre estuvo en manos de Colombia, Bolivia estuvo a punto de empatar cuando la tricolor iba arriba por la mínima diferencia. Y es que después del primer gol, de James ante pase de Santiago Arias, la selección cayó en volumen de juego y estuvo nublada en materia ofensiva. No es errado decir que Bolivia estaba más cerca del empate que Colombia del segundo y así acabó el primer tiempo.

Llegó el segundo tiempo y las cosas no cambiaron. Un partido enredado y una Colombia que perdía lucidez y fuerza, mientras que Bolivia se acercaba con peligrosidad. De hecho, las atajadas de Camilo Vargas salvaguardaron el arco colombiano en dos ocasiones en que el peligro fue inminente.

A la salida de James entró Quintero a brillar. Puso el primero e hizo el segundo, sellando así la victoria colombiana con un 3 – 0 que parece contundente, pero que deja serias preocupaciones por la forma de juego. No es la mejor, hay que decirlo. Por ahora Colombia está feliz, aunque es una felicidad que debe ser mirada con intranquilidad, pues no estamos jugando de la mejor manera, con los jugadores que tenemos.

Así alineó la Selección Colombia: Camilo Vargas, Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Cristian Borja; Matheus Uribe, Kevin Castaño, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Roger Martínez.

Alineación de Bolivia: G Viscarra (A); D. Medina, L. Haquin, M. Suarez, J. Sagredo; R. Matheus, H. Cuellar, R. Vaca; M. Terceros, C. Algarañaz y J. Chura.

Goles: Miguel Terceros (58’)

Últimos cinco resultados de Colombia vs Bolivia:

Bolivia 1 vs Colombia 0 / 2024 / Clasificatorias al Mundial de México/USA/Canadá 2026

Colombia 3 vs Bolivia 0 / 2024 / Amistoso Internacional

Colombia 3 vs Bolivia 0 / 2022 / Clasificatorias al Mundial de Catar 2022

Bolivia 1 vs Colombia 1 / 2021 / Clasificatorias al Mundial de Catar 2022

Colombia 1 vs Bolivia 0 / 2017 / Clasificatorias al Mundial de Rusia 2018

A continuación las designaciones arbitrales del encuentro: