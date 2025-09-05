Cortes de luz este viernes 5 de septiembre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este viernes 5 de septiembre de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio La Fragu?ita. De la carrera 23 a la carrera 25, entre calle 0 sur y calle 3 sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio San Luis Altos del Cabo. De la carrera 4 Este a la carrera 6 Este, entre calle 95 y calle 97 – Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Dindalito. De la calle 41 sur a la calle 43 sur, entre carrera 90 y carrera 92 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Tairona. De la carrera 85 a la carrera 87, entre calle 4 y calle 6 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Estación Central. De la carrera 31 a carrera 34 entre calle 12 a calle 15 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio La Gloria Oriental. De la carrera 7 Este a carrera 12 Este entre calle 41 Sur a calle 43 Sur – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio San José Sur Oriental. De la carrera 6 Este a carrera 10 Este entre calle 40 Sur a calle 43 Sur – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Granada Norte. De la carrera 53 a carrera 55 entre calle 166 a calle 168 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Guaymaral. Kilómetro 16 vía Suba Cota – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Pinos de Lombardía. De la calle 152 a calle 154 entre carrera 103 a carrera 105 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Victoria Norte. De la carrera 52 a carrera 54 entre calle 149 a calle 151 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Armenia. De la calle 25 a calle 27 entre carrera 14 a carrera 17 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Chapinero Occidental. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 57 a calle 59 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Torca I. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 234 a calle 246 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Barrio Santa Cecilia Puente Norte. De la calle 162 a calle 164 entre carrera 0 Este a carrera 4 Este – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Torca Rural II. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 218 a calle 226 – Desde las 7:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.