Estos son los puntos de vacunación en Bogotá contra poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina y más hoy 4 de septiembre de 2025

Foto: Secretaría Distrital de Salud

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa protegemos la salud de los viajeros con más puntos de vacunación contra la fiebre amarilla. En Bogotá hay 24 puntos de vacunación ubicados en diferentes sectores de la ciudad, a los cuales los viajeros pueden acudir para aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla.

Para la población entre los 9 meses y los 19 años de edad, conforme a los lineamientos del Programa Ampliado de Inmunizaciones, la vacuna la podrán encontrar en los más de 200 puntos de vacunación habilitados en la ciudad.

Puedes consultar el listado completo en el siguiente enlace:

https://www.saludcapital.gov.co/Documents/Covid_S/Puntos_vacunacion.pdf

Todos los días de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Centro de Salud Terminal de Transporte de Bogota? sede Salitre, ubicado en la diagonal 23 #69-11, entrada puerta uno – Módulo 4 -Local 416.

Centro de Salud Terminal Aérea, localizado en la avenida El Dorado o calle 26 # 103 – 09 – segundo piso – entrada 5 – al lado de la DIAN.

Terminal de Transporte de Bogota? sede Sur, ubicada en la autopista Sur – calle 57Q # 75F – 82, segundo piso, entrada peatonal).

Terminal de Transporte de Bogota? sede Norte, localizada en la calle 192 # 19-43, Bogotá Módulo 4.

Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Unidad de Servicios de Salud Lorencita Villegas de Santos, ubicada en la carrera 54 # 67Bis-20.

Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Unidad de Servicios de Salud Candelaria la Nueva, localizada en la carrera 51 # 59C-40 sur.

Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:30 p. m., y sábados de 7:00 a. m. a 12:00 p. m.

Unidad De Servicios de Salud Suba, localizada en la carrera 92 # 147C-30.

Lunes a viernes:7:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Ejército DMSOC (Av. Ciudad de Cali 53 b- 80 sur).

Armada DMBOG (Cra 58 # 9 – 67).

Fuerza Aeroespacial Colombiana Dispensario Médico FAC (Cra 58 # 9 – 67).

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Unidad de Servicios de Salud – Universidad Nacional (Cra 45 # 26-85).

Lunes a viernes 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Servisalud QCL – Campín (Cll 63 A # 35-39).

Bulevar Clínicos (Ak 58 # 127-59 Locales 2-81, 2-82,2-83,2-84,2-85, 2-86, 2-87,S2-126).

Lunes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. / Martes a viernes 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 7:30 a.m. a 11:30 a.m.

UT Viva 1ª, sede Américas (Av. Américas # 61 – 43).

Servimed IPS S.A – Tunal (Cll 53 a sur # 33- 06).

Lunes a viernes 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

CMC Chapinero (Cra 7 # 52-53 Piso 4).

Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Unidad de Servicios de Salud Primero de Mayo (Cll 22 sur # 8 a-58).

Lunes a viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Centro Médico Colsanitas Zona In (AC 13 # 65 – 21 Local 100).

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Compensar Autopista Sur (Autopista sur # 73 i-45).

Cafam La Floresta (Av. 68 # 90 – 88).

Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Clínica de La Policía Nacional Sede Sur (Cll 51 sur # 90-07).

Lunes a viernes 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

IPS Santa Fé Américas (Av. Américas # 69c – 56).

De Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Sábados 7:00 a.m. a 12:30 m.

Punto Bienestar Centenario – Nueva EPS (Calle 26 sur # 26 C – 50).

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. / 2:00 p.m. a 4:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Unidad Nuestro Bogotá (Ak 86 # 55 a – 75 Local 258 C.C. Nuestro Bogotá).

La Secretaría Distrital de Salud recuerda a los ciudadanos la importancia de aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla antes de viajar a zonas de riesgo o países que la exigen como requisito de ingreso. Bogotá cuenta con más de 200 puntos de vacunación disponibles para la población priorizada y 24 sitios habilitados para viajeros. Protégete y protege a tu familia: la prevención es la mejor forma de cuidar tu salud.