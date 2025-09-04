Gobierno Nacional amenaza con retirarse de negociaciones de paz con coordinadora guerrillera ejército bolivariano por atroz ataque al Ejército en Putumayo

–La Delegación de Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con la llamada coordinadora nacional ejército bolivariano, condenó el atroz ataque en el que un oficial y un soldado profesional fueron rociados con gasolina y quemados en medio de una asonada en el Putumayo.

En un comunicado, la representación del Ejecutivo Nacional afirma que estas acciones de barbarie no puede tolerarse, ni sobre esos hechos se debe guardar silencio», advirtiendo, además, que estos hechos «son incompatibles y ponen en grave riesgo los significativos avances alcanzados en nuestra Mesa de Diálogos de Paz».

Por ello exige explicaciones y amenaza con retirarse de las conversaciones si esa coordinadora guerrillera, de la que hace parte el grupo «comandos de frontera», responsable de la acción, «no acompaña este rechazo».

El texto del comunicado, es el siguiente:

«Ante los graves hechos ocurridos el día 03 de septiembre, en la vereda Siloé, en Villagarzón (Putumayo), en los que un oficial y un soldado profesional fueron rociados con gasolina y quemados en medio de una asonada, la delegación del Gobierno Nacional manifiesta:

«REPUDIAMOS de manera categórica esa acción criminal por ser incompatible con las mínimas reglas de humanidad y por atentar contra el derecho a la vida y los más elementales principios del Derecho Internacional Humanitario y

manifestamos nuestra solidaridad con los militares y la fuerza pública.

SOLICITAMOS que desde la Mesa de Diálogos de Paz, integrada por nuestra delegación y por la CN-EB, de la cual hacen parte los COMANDOS DE FRONTERA se RECHACE de manera categórica e inmediata este atentado contra la integridad y la vida de los miembros de la fuerza pública cuando adelantaban acciones legítimas de presencia en el territorio.

La conducta de los autores de estas ACCIONES DE BARBARIE no puede tolerarse, ni sobre esos hechos se debe guardar silencio. Esos hechos son incompatibles y ponen en grave riesgo los significativos avances alcanzados en nuestra Mesa de Diálogos de Paz.

En el evento en que la CN-EB no acompañe este rechazo, nuestra delegación que se encuentra adelantando una reunión preparatoria para la puesta en marcha de las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo, se retirará de la misma en forma inmediata para adelantar consultas con el Consejero Comisionado de Paz y el señor Presidente de la República.

03 de Septiembre de 2025.

Firman:

-ARMANDO NOVOA GARCÍA

Jede Delegación

-GLORIA ARIAS NIETO

-PARMENIO CUELLAR BASTIDAS

-JAIME ARIZA GIRON

(Cnel. en retiro)

En estas conversaciones con el Gobierno Nacional, por la coordinadora ejército bolivariano intervienen:

Walter Mendoza — Jefe Negociador

Andrés Guerrero

Andrés Rojas

Henry Quiñonez

Iván Patía

Jairo Marín

Uriel Pardo