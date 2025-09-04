HORROR: En nueva asonada contra el Ejército rociaron gasolina y prendieron fuego a patrulla militar en el Putumayo; un oficial y a un soldado sufrieron graves quemaduras

–(Captura de video). El comando de la Brigada 17 del Ejército reportó este miércoles que en una nueva asonada instigada por las disidencias de las Farc, ahora en el Putumayo, una patrulla de la institución fue víctima de un insólito y bárbaro ataque por un grupo de civiles cuando procedían a desmantelar un laboratorio ilegal utilizado para el procesamiento de pasta base de coca.

A los uniformados les rociaron gasolina y prendieron fuego con el propósito de impedir el procedimiento. Un oficial y un soldado profesional resultaron con quemaduras de gravedad, por lo cual tuvieron que ser evacuados de manera inmediata a un centro médico de Florencia, Caquetá, para recibir atención médica especializada.

?????????? ?????????? ?????? ????? ? ??? ?????????, ?? ?????????Ó?, ???????? Condenamos y repudiamos el demencial intento de quemar vivos a dos de nuestros militares del @COL_EJERCITO, quienes se encontraban… pic.twitter.com/aas2Xb2o27 — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) September 4, 2025



Los hechos ocurrieron en la vereda Siloé, del municipio de Villagarzón, en el departamento de Putumayo, mientras tropas del Batallón de Infantería N.º 25 adelantaban operaciones militares legitimas orientadas a neutralizar fuentes de financiamiento ilegal de los grupos armados organizados en la región y lograr la destrucción del laboratorio, indicó el mando militar en un comunicado.

«Estas acciones constituyen una grave agresión contra la vida e integridad de nuestros soldados y representan una flagrante violación a los Derechos Humanos, toda vez que los uniformados cumplían estrictamente con el mandato constitucional de proteger a la población y garantizar la seguridad», agregó.

El comando de la Brigada 17 del ejército rechaza de manera categórica estas acciones criminales y notifica que denunciará ante las autoridades competentes el constreñimiento de la población civil por parte del grupo criminal autodenominado «comandos de frontera» de las disidencias de las Farc «para obstaculizar la ejecución de las operaciones militares, así como las agresiones cometidas en contra de nuestros hombres al servicio de la patria».

Complementariamente a las acciones legales, subraya, el Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables de esta acción criminal.

#ComunicaciónOficial | La #Brigada27, unidad orgánica de @Ejercito_Div6, denuncia ante la opinión pública que: 1. En la vereda Siloé, municipio de Villagarzón, #Putumayo, mientras tropas del Batallón de Infantería N.º 25 adelantaban operaciones militares legitimas orientadas a… pic.twitter.com/DM9VrTjpvq — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) September 4, 2025

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, condenó y repudió «el demencial intento de quemar vivos a dos de nuestros militares del Ejército». «Quienes hicieron esto no son ni campesinos, ni comunidades reclamando sus derechos. Son criminales y narcos que intentaron asesinar a nuestros militares», precisó.

El jefe de la cartera de Defensa confirmó una recompensa de hasta $200 millones de recompensa por información que permita identificar, individualizar y capturar a los responsables para llevarlos ante la justicia.

«Este grave delito no quedará en la impunidad. Toda Colombia debe alzar su voz de rechazo y condenar este crimen», puntualizó el ministro.