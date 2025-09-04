Régimen de Maduro muestra supuestos fallos en la narrativa de EE.UU. sobre la ‘narcolancha’

–Diosdado Cabello, quien funge como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, enumeró este miércoles una serie de irregularidades e incongruencias en los reportes de EE.UU. sobre el ataque a una ‘narcolancha’ que presuntamente provenía de su país.

En su programa ‘Con el mazo dando’, Cabello mostró una captura de pantalla de un video publicado el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump, con el que este aseguró que, bajo sus órdenes, la Marina había acabado con la vida de «11 terroristas en acción», que pertenecían al Tren de Aragua y llevaban cargamentos de drogas en aguas del mar Caribe. Más adelante, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó esta declaración desde su cuenta de X.

?? Diosdado Cabello criticó la operación militar de EE.UU. en el Caribe y calificó de falsa la versión sobre una embarcación venezolana atacada: “Si van a imponer una mentira, al menos que la estructuren bien”. https://t.co/QQgW240xjJ pic.twitter.com/3947UmnjYW — RT en Español (@ActualidadRT) September 4, 2025

Sin embargo, Cabello resaltó las incongruencias en el relato, empezando por la cantidad de personas que iban a bordo. El ministro venezolano aseguró que en esa embarcación iban apenas cinco individuos, tomando como referencia lo que se ve en la imagen. «Si van a imponer una mentira, al menos que la estructuren bien», advirtió Cabello.

?? Diosdado Cabello denunció inconsistencias en las imágenes y declaraciones de EE.UU. sobre la supuesta destrucción de una lancha vinculada al narcotráfico en el Caribe.https://t.co/339JsoMEbL https://t.co/oFHF81feoE pic.twitter.com/w4tGxFLdBF — RT en Español (@ActualidadRT) September 4, 2025

Otro de los puntos que quiso destacar es que el Gobierno estadounidense describió la embarcación como un buque, mientras que se puede ver que se trata apenas de un «peñero», un bote pesquero de unos nueve metros de eslora, sin cabina y de forma puntiaguda en la proa.

Asimismo, cuestionó que el barco transportara «una gran cantidad de drogas». Según explicó, los peñeros tienen muy poco espacio, parte del cual suele ser utilizado por los narcotraficantes para llevar numerosos galones de gasolina, como una forma de evitar quedarse varados en medio del mar.

También le pareció curioso que, habiendo dicho que su presencia cerca de las costas venezolanas forma parte de un operativo dirigido hacia el supuesto Cártel de los Soles, los presuntos afectados hayan sido integrantes del Tren de Aragua.

Finalmente, Cabello comparó dos de las tomas mostradas en el video, resaltando que en una de ellas la proa del barco tiene forma puntiaguda, mientras que en la otra es redondeada. Teniendo eso en cuenta, afirmó que se trata de imágenes creadas por inteligencia artificial. «Cuesta mucho convencer al mundo de que Venezuela sea un narcoestado. Y ellos saben que eso no tiene ningún asidero», expresó. (Información RT).